Van der Gijp wil NOS-analist snel van de buis: 'Alles doen, behalve in beeld komen!'

René van der Gijp is ontzettend geschrokken van de kijkcijfers van de uitzending van Studio Voetbal van afgelopen zondag. Het voetbalpraatprogramma van NOS trok weinig kijkers, en dat heeft het volgens Gijp aan zichzelf te danken. De analist denkt dat Arno Vermeulen een absolute stoorzender is voor de talkshow.

Tijdens de KieftJansenEgmondGijp podcast begint de ster van Vandaag Inside plotseling te fluisteren: “Er kijken nog maar driehonderdduizend mensen naar Studio Voetbal… ooit 1,2 miljoen, in de tijd van Jack van Gelder en Hugo Borst”, zegt Van der Gijp. “Niemand kijkt er meer naar!”, vervolgt de analist, die stelt dat de NOS ‘niet wakker wordt’.

“Tuurlijk niet, want ze hoeven ook niet wakker te worden. Het is belastinggeld, niemand hoeft daar wakker te worden”, zegt Gijp. “Ga eens wat nieuwe mensen zoeken voor aan die tafel”, denkt Michel van Egmond, die bijval krijgt van Van der Gijp: “Iemand kan wel ergens de baas van zijn, maar dan mag je nog steeds wel tegen Arno Vermeulen zeggen dat hij alles moet doen, behalve in beeld komen.”

Van der Gijp wil Vermeulen van de buis

“Dat kan je toch zeggen? Arno heeft een goede stem, hij is een goede commentator, maar aan die tafel… Arno, niet doen! Gewoon niet doen!”, adviseert Van der Gijp vervolgens. Ook de rol van Leonne Stentler, die analyseert tijdens de uitzendingen van Studio Sport Eredivisie, wordt besproken. “Iedereen die op hoog niveau gevoetbald heeft, haakt af als een vrouw over voetbal begint”, sluit de Vandaag Inside-analist af.

