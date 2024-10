Van der Vaart stelt wissel voor bij Feyenoord: 'Ga nou niet denken dat hij beter is'

Rafael van der Vaart had graag gezien dat Brian Priske woensdagavond bij Girona - Feyenoord weer onder de lat zou zetten. De Deense oefenmeester koos aan het begin van het seizoen voor als eerste doelman, maar die valt de laatste weken tegen.

Tijdens de voorbeschouwing op de CL-ontmoeting wil Van der Vaart de Duitse goalie niet teveel afvallen. "Vorig seizoen komt hij erin, geen druk. Want iedereen weet: Bijlow is nummer een. Dan is dat lekker keepen en ziet het er goed uit."

Dit seizoen zijn de prestaties van Wellenreuther minder. "Nu moet hij het doen, en de ene ketser na de andere. En toch blijft hij (Priske, red.) hem opstellen. Het (Bijlow, red.) is een jongen van de club, hij was bijna weg, is toch gebleven. Dan had ik hem in zo'n wedstrijd weer laten spelen. Ik vind Bijlow de beste keeper die er is."

Volgens Van der Vaart is men wel heel snel gecharmeerd geraakt van Wellenreuther. "Je moet niet denken: oh, keepertje komt erin, die doet het dan toevallig goed, zonder druk, houdt een paar ballen tegen. We kennen allemaal de bal tegen Ajax, voor het kampioenschap van Kudus. Hij heeft het ook heel goed gedaan, maar ga nou niet denken dat hij beter is dan Bijlow."

