Binnenkijken: Vandaag Inside-gast verkoopt kapitale villa voor 1,9 miljoen euro

Mooi nieuws voor Chris Woerts. De sportmarketeer, bekend van zijn optredens bij Vandaag Inside, heeft zijn kapitale villa in Barendrecht verkocht voor 1.875.000, iets hoger dan het bedrag waarvoor de woning te koop stond (1.850.000 euro). Dat meldt de website Bekende Buren.

Zelf kocht Woerts de woning in 2007 voor een onbekend bedrag. Hij liet er een hypotheek op vestigen van 1,4 miljoen euro. "Uitgaande van de hypotheek heeft Chris een winst behaald van 475.000 euro", rekent de website voor. Woerts liet al weten graag te verhuizen naar Den Haag, dat zou een wens van zijn vrouw zijn.

Artikel gaat verder onder video

De nieuwe bewoner van de villa kan gaan genieten van 269 vierkante meter woonoppervlakte, met vier slaapkamers en vier badkamers, verdeeld over twee woonlagen en een zolder. De masterbedroom beschikt over een eigen badkamer en een inloopgarderobe. Daarnaast is er een wellnessruimte ingericht met onder andere een stoomcabine en een infraroodsauna. De tuin is speciaal ontworpen door een architect.

Foto’s van de woning zijn te vinden op Funda.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Genee en Van der Gijp willen 'totale idioot' niet te gast bij Vandaag Inside

Wilfred Genee en René van der Gijp zien de komst van een potentiële gast niet zitten bij Vandaag Inside.