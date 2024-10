Verguisde analist gemist tijdens interlandperiode van Oranje: ‘Waar is ze?’

Leon ten Voorde van Tubantia heeft het gehad met het feit dat interlandperiodes tegenwoordig zo snel achter elkaar volgen. De journalist pleit in een column voor de afschaffing van interlandbreaks en mist NOS-analiste Leonne Stentler.

Amper een maand geleden speelde Oranje interlands tegen Bosnië en Herzogovina (5-2) en Duitsland (2-2). Ook in oktober moet de ploeg van Ronald Koeman aantreden in de Nations League. Dit zorgt voor grote ergernis bij Ten Voorde. “Zit je er lekker in, in die eredivisie van ons, bonkt Oranje alweer op de deur, als een jengelend kind dat de dolle duikavond van papa en mama komt verstoren”, schrijft de journalist van Tubantia.

Artikel gaat verder onder video

Volgens Ten Voorde zijn de interlandweekenden ‘deprimerender dan alle maandagochtenden bij elkaar’. “Zonder Almere City-RKC heb je opeens door dat Tijl Beckand nog altijd op tv is en Linda de Mol zich nog steeds kleedt als Willeke Alberti. ‘Een man weet niet wat hij mist. Maar als ze er niet is. Als ze er niet is. Weet een man pas wat hij mist’ zong De Dijk ooit. Met andere woorden: waar is Leonne Stentler als we haar het hardst nodig hebben?”, vervolgt hij.

Ook in november moet het Nederlands elftal weer aan de bak, want de ploeg van Koeman speelt dan op de zestiende tegen Hongarije en vervolgens op de negentiende tegen Bosnië en Herzegovina. “Schrik niet, maar Wout Weghorst hoeft nog maar acht keer tien minuutjes in te vallen en hij heeft De Nees achterhaald. Die scheefgroei in de eregalerij moet een fatsoenlijk voetballand niet willen. Misschien dat die beroepsfanatici daarvoor eens de straat op willen gaan”, sluit Ten Voorde af.

