Van Hanegem ergert zich aan speler Feyenoord: 'Ik denk weleens dat hij al vanaf de kleedkamer op doel wil schieten'

Willem van Hanegem stoort zich aan . Het clubicoon van Feyenoord merkte misplaatste verontwaardiging nadat de aanvaller halverwege de tweede helft werd gewisseld in het duel tussen Go Ahead Eagles en Feyenoord (1-5).

“Ik had het idee dat hij verontwaardigd was dat hij er tegen Go Ahead uit werd gehaald. Ik denk weleens dat hij al vanaf de kleedkamer op het doel wil schieten”, stelt Van Hanegem in zijn column voor het Algemeen Dagblad. “Geen oog voor medespelers. Dat is jammer, want hij heeft eerder laten zien hoe goed hij is.”

Ook bij een andere speler van Feyenoord ziet Van Hanegem een verval. “Als Timon Wellenreuther een terugspeelbal krijgt, houd ik tegenwoordig mijn hart vast. Hij staat ook vaak helemaal verkeerd achter de bal, moet dan gaan draaien en dan gaat het maar net goed.”

Wie de Kromme wel kon bekoren in het duel tussen Go Ahead en Feyenoord, was Quinten Timber. “Die liet zich zien en realiseerde zich dat 0-3 de nekslag is. 0-2 is een stand waarbij tegenstanders nog hoopvol kunnen zijn. Hij zette door, was bij de les. Dat was goed om te zien.”

