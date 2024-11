Politie arresteert 19-jarige verdachte van aanslag op spelersbus Feyenoord

De politie heeft een 19-jarige man uit Utrecht opgepakt op verdenking van het veroorzaken van de explosie die dinsdagavond de spelersbus van Feyenoord heeft beschadigd. De bus werd gebruikt door de Onder-14 van de Rotterdamse club, dat elftal speelde op het moment van de aanslag een oefenduel met FC Utrecht.

De dader was al gevlucht op het moment dat de chauffeur, die als enige in de bus zat op het moment van de explosie en ongedeerd bleef, naar buiten kwam, zo meldt het Utrechtse politiekorps. Op basis van sporenonderzoek door de Forensische Opsporing kwam de verdachte echter in beeld, waarna hij woensdagochtend kon worden aangehouden.

De bus zelf moest worden weggetakeld na de explosie, al bestaat de schade 'slechts' uit enkele kapotte ramen. Toch heeft de aanslag er flink ingehakt bij Feyenoord, laat een woordvoerder weten tegenover De Telegraaf: "We zijn ons werkelijk rot geschrokken. Gelukkig is iedereen, inclusief de chauffeur, ongedeerd gebleven. Maar dit had heel anders kunnen aflopen."

Vanmorgen hielden wij een 19-jarige man uit #Utrecht aan. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de vernieling van de spelersbus van Feyenoord, gisteravond aan de #koningsweg in #Utrecht. Meer informatie: https://t.co/te3y266qLh — Politie Utrecht (@POL_Utrecht) November 13, 2024

