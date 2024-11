Spelersbus jeugdteam Feyenoord aangevallen: 'Dit had heel anders kunnen aflopen'

De spelersbus van het jeugdelftal van Feyenoord Onder 14 is dinsdagavond aangevallen. Dat meldt Rijnmond. Terwijl de Feyenoord-ploeg een oefenwedstrijd speelde in Utrecht tegen de leeftijdsgenoten van FC Utrecht werd er een explosief in de bus gegooid. Het betreft de bus die ook gebruikt wordt om het eerste elftal van Feyenoord in te vervoeren.

De jeugdspelers zelf stonden tijdens het incident op het veld, maar de chauffeur zat nog wel in de bus. Volgens Rijnmond is de buschauffeur ongedeerd gebleven, maar is de bus zwaar beschadigd geraakt. Zo zijn veel ruiten gesneuveld en kon de bus niet meer rijden. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd en door wie de aanslag is gepleegd. De politie is bezig met een onderzoek.

Clubleiding Feyenoord geschrokken

De clubleiding van Feyenoord heeft na het incident direct contact gezocht met de slachtoffers. Daarbij is er ook hulp aangeboden bij het verwerken van de schokkende gebeurtenis. Wel is Feyenoord blij dat iedereen verder ongedeerd is gebleven. "Maar dit had heel anders kunnen aflopen", aldus de Rotterdammers.

“Uiteraard is door de clubleiding gisteravond direct contact gezocht met de chauffeur en met de ouders en spelers die op het moment van de ontploffing gelukkig op het veld stonden", klinkt het. Volgens Feyenoord moest de bus na de aanval worden weggetakeld. "Ook dat is natuurlijk te gek voor woorden, maar eerlijk gezegd nog de minste van onze zorgen.”

