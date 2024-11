Ajax-fans ergeren zich kapot aan eigen speler: ‘Wat heeft hij in hemelsnaam gezopen?’

Supporters van Ajax zijn kritisch op het spel van in de openingsfase van het Europa League-duel met Real Sociedad. De Amsterdamse fans zien een terugkerend probleem bij de 41-jarige doelman.

Pasveer verstuurde in het eerste kwartier van de wedstrijd in totaal negen passes. Driemaal verspilde de keeper van Ajax de bal, waarvaan tweemaal op knullige wijze.

Pasveer ging voor het eerst in de fout na vier minuten spelen. Youri Baas speelde de bal terug op de goalie, waarna laatstgenoemde zijn verdediger weer wilde inspelen. Pasveer speelde de bal echter knullig over zijn eigen achterlijn, waardoor Real Sociedad een hoekschop mocht opnemen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Onaangename verrassing voor Ajax-fans bij aankomst in Estadio Anoeta

Even later was Pasveer opnieuw onnauwkeurig in de voortzetting. Ditmaal was het Josip Sutalo die de bal terugspeelde op de doelman. Pasveer liet zich opjagen door Mikel Oyarzabal en schoot de bal vervolgens wild over de zijlijn. De reactie van de keeper was vervolgens veelzeggend: hij maakte met de rechterarm een verwijtend gebaar naar Devyne Rensch, die zichzelf volgens Pasveer onvoldoende vrijliep om aangespeeld te worden.

Pasveer leed afgelopen zondag in de competitiewedstrijd tegen PEC Zwolle (2-0 overwinning) ook een aantal keer slordig balverlies in de opbouw. Ajax-fans zien een terugkerend probleem. “Ik weet niet wat er met Pasveer is, maar laat hem alsjeblieft niet opbouwen”, schrijft een supporter bijvoorbeeld op op X.

Dat Pasveer onrustig is begonnen aan de wedstrijd tegen Real Sociedad is ook veel andere fans van Ajax opgevallen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Bij Ajax is de boel heel snel in een anarchistische bende vervallen'

Guus Hiddink neemt Ajax als voorbeeld, als hij over PSV spreekt.