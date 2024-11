Onaangename verrassing voor Ajax-fans bij aankomst in Estadio Anoeta

Supporters van Ajax hebben donderdagavond voor een onaangename verrassing gestaan bij aankomst in het Estadio Anoeta voor de Europa League-wedstrijd tegen Real Sociedad.

Ajax speelt donderdagavond vanaf 21.00 uur zijn vijfde wedstrijd in de competitiefase van de Europa League. De supporters van de Amsterdammers zijn in groten getale afgereisd naar Spanje. Bij aankomst in het Estadio Anoeta werden zij onderworpen aan ‘stevige controles’, meldt Ajax Life.

“Schoenen uit en alles”, schrijft het fankanaal van Ajax op X. “Powerbanks worden ingenomen en kun je later ophalen. Stadion van binnen erg fraai.” Ajax weet zich donderdagavond gesteund door ongeveer 1900 supporters.

De stevige controles mogen overigens geen verrassing heten. Eerder liet Real Sociedad namelijk nog weten dat er geen uitfans van Ajax welkom waren bij de wedstrijd in San Sebastián. Nadat Ajax daarover klaagde bij de UEFA, ging Real Sociedad toch overstag.

Bij ingang stevige controles. Schoenen uit en alles. Powerbanks worden ingenomen en kun je later ophalen. Stadion van binnen erg fraai. 🏟️ #ajax #rsoaja pic.twitter.com/2DhYUq8gBv — Ajax Life (@ajaxlife) November 28, 2024

