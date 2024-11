Bijzondere herinneringen komen naar boven bij Ajax-wedstrijd: 'Slechts één keer meegemaakt'

De Ajax Legends hebben met onder meer Clarence Seedorf, Edwin van der Sar en Patrick Kluivert een ijzersterke selectie op de been getrommeld voor de galawedstrijd tegen de Real Madrid Legends, maar van alle oud-spelers is Jari Litmanen misschien wel de populairste die zondagmiddag zijn opwachting zal gaan maken in de Johan Cruijff ArenA. De Fin bewaart goede herinneringen aan Real Madrid en blikt in de aanloop naar de speciale wedstrijd terug op een moment dat hij slechts één keer heeft meegemaakt.

Litmanen maakte in de zomer van 1992 de overstap vanuit zijn thuisland Finland naar Ajax. De aanvallende middenvelder groeide in Amsterdam uit tot een van de beste spelers in de clubgeschiedenis. Met 25 doelpunten en zes assists in 43 wedstrijden had hij een groot aandeel in het nationale én internationale succes in het seizoen 1994/95, waarin Ajax niet alleen landskampioen werd maar ook de Champions League won. De Amsterdammers reikten in het daaropvolgende seizoen opnieuw tot de finale van het kampioenenbal, door onder meer Real Madrid van zich af te schudden.

In gesprek met Het Parool blikt Litmanen terug op de ontmoeting met Real Madrid op 22 november 1995. Ajax won destijds met 0-2 in het Santiago Bernabéu, onder meer dankzij een doelpunt van de Fin, die samen met zijn ploeggenoten voor een van de meest gedenkwaardige prestaties in de geschiedenis van Ajax zorgde. “Het was zeker een van de betere wedstrijden, maar wedstrijden hebben verschillende betekenissen”, zo reageert Litmanen op de vraag of de wedstrijd in Madrid zijn ‘beste’ ooit was. “Een paar dagen na die Champions League-wedstrijd in Madrid speelden we in Tokio om de wereldbeker tegen Gremio. Die wedstrijd was slechter, maar had vanwege de trofee wel een grotere betekenis.”

Ajax legde in het Santiago Bernabéu zo’n goede wedstrijd op de mat, dat zelfs het thuispubliek begon te applaudisseren voor de Amsterdammers. “We kregen een staande ovatie van het publiek. Dat lukt niet veel ploegen. Barcelona-elftallen van Johan Cruijff en Pep Guardiola is het ook weleens overkomen, maar bij een nederlaag van Madrid richt de eigen aanhang zich meestal op het uitfluiten van de Madrid-spelers of de trainer. Ik heb het in mijn loopbaan slechts één keer meegemaakt dat het publiek van de tegenstander zó massaal voor de bezoekende ploeg applaudisseerde”, aldus Litmanen. Volgens de Fin betekende dat gebaar ‘veel voor ons allemaal’ en ‘voor heel Ajax’. Het lukte de club uit Amsterdam niet om de Champions League-eindzege te prolongeren, maar het optreden in de Spaanse hoofdstad zal bij veel generatiegenoten in het geheugen gegrift staan.

Terug in de Johan Cruijff ArenA

Zondag 17 november staat Litmanen opnieuw tegenover Real Madrid, ditmaal met de Ajax Legends tegen een selectie oud-spelers van de Madrilenen. “Dat doet me veel”, zegt Litmanen over de uitnodiging die hij heeft gekregen voor de galawedstrijd. “Ik heb bij meerdere clubs gespeeld, maar het langst bij Ajax, verdeeld over twee periodes: van 1992 tot 1999 en van 2002 tot 2004. Ik vind het een eer dat ik word gevraagd om mee te doen in een wedstrijd in het teken van het 125-jarige bestaan van de club.” Litmanen speelde uiteindelijk 255 wedstrijden voor Ajax, goed voor 133 doelpunten. Hij speelde gedurende zijn loopbaan ook voor onder meer Liverpool en FC Barcelona.