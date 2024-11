Been wijst suggestie over Berghuis resoluut van tafel: 'Dát heeft hij niet meer'

Kees Luijckx denkt dat bij Ajax een optie zou kunnen zijn voor de niet bepaald ruim bezette linksbuitenpositie. Mario Been maakt echter duidelijk dat Berghuis links voorin geen optie is voor trainer Francesco Farioli.

Berghuis mocht in het Europa League-duel dat Ajax donderdagavond speelde bij Real Sociedad - en met 2-0 zou verliezen - starten op het middenveld. Dat was vooral uit nood geboren: Farioli kon in Baskenland geen beroep doen op zowel Kenneth Taylor (geschorst) als Davy Klaassen (niet ingeschreven). Berghuis kan uiteraard ook op de rechterflank uit de voeten, in Voetbalpraat op ESPN buigen Luijckx en Been zich over de vraag op welke positie Berghuis zich zou moeten richten wil hij weer een vaste basisplaats afdwingen in Ajax 1.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ajax krijgt onverwachte veeg uit de pan van eigen speler: 'Dat verwijt ik de club eigenlijk wel'

"Misschien gaat Farioli hem wel op links proberen", oppert Luijckx. "Ik vind deze trainer best wel een beetje een tovenaar met spelers", betoogt de oud-prof. Been spreekt zijn tafelgenoot echter direct tegen: "Daar wil hij niet spelen. Daar heeft hij ooit gespeeld, dat wil hij gewoon niet. Hij wil van de rechterkant óf 'op tien'. Maar vanaf de linkerkant zie ik hem niet spelen", aldus de oud-speler en -trainer van Feyenoord. Luijckx vraagt: "Dus jij denkt dat hij tegen Farioli zegt: Ik ga niet op links spelen?", waarop Been antwoordt: "Nou ja, hij zal het niet zó zeggen. Maar ik neem aan dat je een speler neerzet op de kwaliteiten die hij heeft. Dan is het gebleken, ook in zijn tijd bij Feyenoord, dat Berghuis altijd aan de rechterkant wilde spelen en daar ook het beste rendeerde."

LEES OOK: Babel begrijpt kritiek op Ajax niet: 'Dat was een goede beslissing'

Farioli kan wel een extra optie op de linkerflank gebruiken. Na het vertrek van Steven Bergwijn greep Ajax op de slotdag van de zomerse transfermarkt naast Kamaldeen Sulemana (Southampton), waardoor de momenteel geblesseerde Mika Godts de enige 'echte' linksbuiten in de selectie van Ajax is. Tegen Sociedad startte Chuba Akpom, toch echt spits van beroep, daarom op de linkerflank. Later kwam Jaydon Banel, wél een pure buitenspeler, als invaller binnen de lijnen. Het 20-jarige jeugdproduct beleefde echter een teleurstellende invalbeurt. Luijckx houdt daarom vol: "Los van of Berghuis het wil of niet, hij zou best goed op links kunnen spelen, toch?", maar Been houdt vol: "Van de linkerkant moet je dan wel een passeeractie hebben op snelheid, en daar moet je fit voor zijn. En dát heeft hij niet meer."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Hiddink verkeek zich op Ajax-duo: 'Heilig van overtuigd dat zij de absolute top zouden halen'

Guus Hiddink zegt dat hij er 'heilig van overtuigd was' dat twee voormalig Ajax-spelers de 'absolute top' zouden gaan halen.