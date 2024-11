Babel begrijpt kritiek op Ajax niet: 'Dat was een goede beslissing'

vindt dat Ajax er verstandig aan heeft gedaan om afgelopen zomer in de persoon van Francesco Farioli een buitenlandse trainer aan te stellen. Voormalig bondscoach Bert van Marwijk betreurde het recent dat de Amsterdammers voor het eerst in jaren een niet-Nederlandse coach voor de groep zetten, maar volgens Babel waren er simpelweg niet genoeg alternatieven in eigen land voorhanden.

De 35-jarige Farioli werd afgelopen zomer de eerste niet-Nederlandse trainer die Ajax deze eeuw onder zijn hoede kreeg. De Deen Morten Olsen, ontslagen in 1999, was 25 jaar geleden de laatste. Van Marwijk sprak in zijn column in De Telegraaf recent van een 'trendbreuk', aangezien ook Feyenoord in de persoon van Brian Priske voor het eerst in tijden weer een buitenlander op de bank heeft zitten. "Nederland heeft altijd zoveel goede trainers voortgebracht en ik kan me niet voorstellen dat er in ons trainersgilde geen coach is die Ajax kan trainen", schreef Van Marwijk onder meer.

In een interview met de Spaanse krant AS wordt Babel, die recent officieel bevestigde dat zijn voetbalcarrière erop zit, gevraagd wat hij van die kritiek vindt. "Ajax heeft normaal gesproken een Nederlandse trainer, maar ik denk dat er niet veel trainers zijn die op dit moment goed genoeg zijn om Ajax te trainen", reageert de 69-voudig Oranje-international. "Het is een goede beslissing en ik denk dat het steeds beter gaat", oordeelt Babel over de ontwikkelingen bij de club die hij in drie periodes als speler diende.

"Ajax heeft een jong elftal met een jonge coach, het is duidelijk dat ze na een paar moeilijke jaren weer terug naar de top moeten", vervolgt Babel. "Ik heb heel veel vertrouwen in de trainer, hij doet het heel goed. Hopelijk speelt Ajax de komende paar jaar weer in de Champions League." Babel voorspelt bovendien dat de beroemde jeugdopleiding van Ajax, waar hij zelf ook exponent van is, de komende jaren weer zijn vruchten af zal gaan werpen, als AS hem vraagt waarom er de afgelopen jaren weinig 'belangrijke spelers' zijn doorgebroken in het eerste elftal. "Dat gebeurt soms, niet elke generatie is even goed. Maar er komt een nieuwe lichting aan en de komende jaren gaan we verschillende geweldige talenten zien", verwacht Babel.

