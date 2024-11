Valentijn Driessen: 'Doodzonde dat dat soort jongens geen kans krijgen bij een topclub'

Valentijn Driessen deelt de mening van oud-bondscoach Bert van Marwijk en noemt het 'doodzonde' dat zowel Ajax als Feyenoord momenteel een buitenlandse trainer op de bank heeft zitten. De chef voetbal van De Telegraaf vraagt zich bijvoorbeeld hardop af of Michael Reiziger niet dezelfde resultaten zou behalen die Ajax momenteel boekt onder Francesco Farioli.

Van Marwijk schreef deze week in zijn column in De Telegraaf dat Ajax en Feyenoord voor 'trendbreuk' hebben gezorgd door respectievelijk Farioli en Brian Priske aan te stellen. Beide clubs hadden decennialang louter Nederlandse trainers voor de groep staan. Bij Ajax was de Deen Morten Olsen (1997-1999) de laatste niet-Nederlandse trainer, in het geval van Feyenoord moeten we zelfs helemaal terug tot Gunder Bengtsson (1989-1991). Hoewel Van Marwijk vaststelt dat Farioli 'zeer naar behoren' presteert in Amsterdam, schrijft hij: 'Nederland heeft altijd zoveel goede trainers voortgebracht en ik kan me niet voorstellen dat er in ons trainersgilde geen coach is die Ajax kan trainen."

In de podcast Kick-Off van De Telegraaf gaat Driessen met collega Mike Verweij in op het betoog van Van Marwijk. "We hebben heel veel goede trainers en er worden ook heel veel goede trainers opgeleid", zegt Driessen. "Van Marwijk liet een lijstje zien, daar stonden Mark van Bommel, Phillip Cocu en Frank de Boer op. En Giovanni van Bronckhorst, die is nu dan wel onder dak (bij Besiktas, red.). Dat zijn best trainers die veel hebben gepresteerd, ook met Nederlandse clubs. Maar die zitten nu allemaal op de reservebank en krijgen geen kans. Dat is doodzonde natuurlijk, want ze hebben echt wel de kwaliteiten om behoorlijke trainers te zijn, dat hebben ze eigenlijk al bewezen. En dan wordt er iemand uit Frankrijk gehaald, een Italiaan met anderhalf jaar ervaring", verwijst Driessen naar de keuze die Ajax afgelopen zomer maakte.

"Zou Michael Reiziger dat niet kunnen, wat Farioli kan?", vervolgt Driessen. "Met zijn Ajax-achtergrond. En als je ziet hoe hij op dit moment bezig is met Jong Oranje en wat hij al gepresteerd heeft in de eerste divisie, waar hij kampioen is geworden met Jong Ajax. Dan denk ik: doodzonde dat dat soort jongens geen kans krijgen bij een topclub", vervolgt Driessen. Mike Verweij haalt daarop aan dat Reiziger, die op dat moment Jong Ajax onder zijn hoede had, in januari 2023 even werd overwogen toen Ajax Alfred Schreuder had ontslagen. "Maar toen werd er door Huntelaar gezegd: We willen toch iemand die er nog meer blanco instaat. En dat was John Heitinga op dat moment. Reiziger had bij Jong Ajax gezeten én al op de bank gezeten bij het eerste elftal", verduidelijkt de Ajax-watcher. "En Heitinga was jeugdtrainer, dat schokeffect werd groter geacht." Overigens was dat aanvankelijk ook het geval: met Heitinga voor de groep won Ajax zeven Eredivisie-wedstrijden op rij, al werd de club tussendoor wel uitgeschakeld door Union Berlin in de tussenronde van de Europa League. "Dat was wel dé kans, Reiziger is ook met Bogarde gewoon kampioen van de Keuken Kampioen Divisie geworden en is echt wel een heel groot trainerstalent. Ik vond die column van Van Marwijk heel, heel interessant", besluit Verweij.

