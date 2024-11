Opstelling Ajax tegen Real Sociedad: Farioli wijst vervangers van afwezigen aan

De opstelling van Ajax voor de Europa League-wedstrijd tegen Real Sociedad is bekend. Trainer Francesco Farioli voert twee wijzigingen door ten opzichte van het duel met PEC Zwolle, die allebei al van tevoren werden verwacht. De wedstrijd tegen Real Sociedad begint donderdagavond om 21.00 uur in de Reale Arena.

Op het middenveld kan Farioli niet beschikken over Davy Klaassen, die afgelopen zomer na de deadline voor de inschrijving voor de Europa League werd vastgelegd. Dat betekent dat de middenvelder niet speelgerechtigd is voor het duel in Spanje. Zijn positie wordt ingenomen door Kian Fitz-Jim.

Artikel gaat verder onder video

Ook Kenneth Taylor, die zondag bij absentie van Mika Godts nog als linksbuiten fungeerde, ontbreekt bij Ajax. De middenvelder pakte in de vorige speelronde, tegen Maccabi Tel Aviv (5-0), zijn derde gele kaart van de competitiefase van de Europa League. Daarmee moet hij de wedstrijd tegen Real Sociedad overslaan met een schorsing. Farioli kiest voor Chuba Akpom op de flank.

Centraal voorin houdt Brian Brobbey zijn basisplek na de wedstrijd tegen PEC Zwolle; concurrent Wout Weghorst was vanwege ziekte niet fit genoeg was om af te reizen naar Spanje. Weghorst richt zich op de uitwedstrijd tegen NEC van aanstaande zondag.

Opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Sutalo, Baas, Hato; Berghuis, Henderson, Fitz-Jim; Traoré, Brobbey, Akpom.

Wat verwacht je van Real Sociedad - Ajax? Laden... 23.3% Winst Real Sociedad 26.7% Gelijkspel 50% Winst Ajax 484 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Hiddink verkeek zich op Ajax-duo: 'Heilig van overtuigd dat zij de absolute top zouden halen'

Guus Hiddink zegt dat hij er 'heilig van overtuigd was' dat twee voormalig Ajax-spelers de 'absolute top' zouden gaan halen.