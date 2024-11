Hoop Ajax op Weghorst tevergeefs: spits reist niet af naar Spanje

Francesco Farioli kan donderdagavond definitief geen beroep doen op , zo weet De Telegraaf. De spits reisde woensdag niet met de groep mee naar Spanje wegens ziekte, maar de oefenmeester had vergeefse hoop dat de spits donderdag alsnog naar San Sebastián kon komen.

Ajax maakte woensdagmiddag bekend dat Weghorst niet tot de spelersgroep behoort die zou afreizen naar Spanje voor het Europa League-duel met Real Sociedad. De lange spits kampte met ziekte en was niet fit genoeg om in het vliegtuig te stappen. Op de persconferentie van die avond gaf Farioli aan nog hoop te hebben op het meespelen van zijn aanvaller.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Woedend Lazio haalt uit naar Halsema: 'Het lijkt de derde wereld wel'

“Het is een gewone griep, die hoort bij deze periode van het jaar. Dat is ook de reden waarom we vandaag met een mondmasker hebben gereisd”, legde de Italiaan uit. “Hij wil hier zijn en doet er alles aan om hier te zijn, maar het is natuurlijk afhankelijk van hoe hij zich voelt. Nu moeten we hopen dat de paracetamol zijn werk doet”, klonk het vanuit Farioli.

LEES OOK: Spaanse krant flink de mist in bij vermoedelijke opstelling Ajax: ‘Niet serieus te nemen’

De Telegraaf meldt donderdag dat deze paracetamol helaas voor Ajax en Farioli niet heeft gewerkt. Weghorst, die al klachten heeft sinds maandag, is nog altijd niet fit genoeg om naar Spanje te reizen. Hij zal zich daarom gaan richten op de uitwedstrijd tegen NEC van aanstaande zondag.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Tijdens drinkpauze Ajax - PEC grote onvrede over Murat Küçükerbir

De onvrede over Murat Küçükerbir komt aan de oppervlakte tijdens een drinkpauze bij Ajax - PEC Zwolle.