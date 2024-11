Spaanse krant flink de mist in bij vermoedelijke opstelling Ajax: ‘Niet serieus te nemen’

De Spaanse sportkrant MARCA is donderdag flink de fout in gegaan bij het maken van de vermoedelijke opstelling van Ajax voor de wedstrijd met Real Sociedad. De krant heeft de geschorste in de opstelling staan, terwijl de naam van een spelfout bevat.

MARCA heeft donderdag voorafgaand aan de wedstrijd tussen Real Sociedad en Ajax de vermoedelijke opstellingen voor beide ploegen gepubliceerd. “Ajax is weer opgeleefd en boezemt Real Sociedad angst in”, kopt de krant daarbij. Of de journalisten van MARCA goed op de hoogte zijn van de situatie bij Ajax, valt echter te betwijfelen, gezien de namen in de vermoedelijke opstelling.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Woedend Lazio haalt uit naar Halsema: 'Het lijkt de derde wereld wel'

Waar de aanval en de verdediging van Ajax in de vermoedelijke opstelling prima te verklaren zijn, gaat MARCA op het middenveld de mist in. Allereerst gaat de krant ervan uit dat Taylor een plekje in het elftal van Francesco Farioli zal hebben. De middenvelder pakte tegen Maccabi Tel Aviv echter zijn derde gele kaart van de competitiefase en is zodoende geschorst donderdag. Opvallend is dat Taylor onder de opstelling wel als afwezig wordt bestempeld wegens deze schorsing.

LEES OOK: Youri Baas verrast en komt met compliment voor spelers van Feyenoord én PSV

Naast het opstellen van Taylor, gaat het ook fout bij Fitz-Jim, die door MARCA ‘Fritz-Jim’ wordt genoemd. “Is de vraag in hoeverre je de opstelling serieus kunt nemen. Bij Ajax spelen Fritz-Jim en Taylor”, reageert een X-gebruiker. “Fritz-Jim, wie kent hem niet”, schrijft een ander. Ook Ajax-volger Lentin Goodijk van Voetbal International stipt aan dat Taylor helemaal niet kan spelen.

“Ajax is weer opgeleefd en boezemt Real Sociedad angst in”, kopt Marca vanochtend. De krant verwacht Sheraldo Becker niet in de basis bij de Basken. #Ajax #socaja pic.twitter.com/oFsGa1doaE — Lentin Goodijk (@LentinGoodijk) November 28, 2024 De verwachte opstelling van #Ajax klopt sowieso niet helemaal, want Kenneth Taylor is geschorst. Maar bij Sociedad worden dus wel wat wijzigingen verwacht na de verloren derby tegen Athletic van zondag. — Lentin Goodijk (@LentinGoodijk) November 28, 2024 Is de vraag in hoeverre je de opstelling serieus kunt nemen. Bij Ajax spelen Fritz-Jim en Taylor 😅 — Jordi Simons (@SimonsJordi) November 28, 2024 Fritz-Jim wie kent hem niet pic.twitter.com/cGJqFNLUT2 — Boris (@Cetfy) November 28, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Chris Woerts levert snoeiharde kritiek op Ajax: ‘Het is vals sentiment’

Chris Woerts plaatst zijn serieuze vraagtekens bij een besluit van Ajax.