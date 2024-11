Woedend Lazio haalt uit naar Halsema: 'Het lijkt de derde wereld wel'

Lazio is niet te spreken over het feit dat de club geen supporters mee mag nemen naar Amsterdam voor het Europa League-treffen met Ajax. Bij monde van sportief directeur Angelo Fabiani haalt de Italiaanse topclub uit, waarbij vooral de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema het moet ontgelden. Lazio laat het er in ieder geval niet bij zitten en heeft de UEFA ingeschakeld.

Uit vrees voor rechts-extremistische, antisemitische, racistische uitingen en ordeverstoringen besloot de Amsterdamse driehoek tot het weigeren van de Lazio-fans. Het duel tussen Ajax en Lazio is door de UEFA en de politie bovendien aangemerkt als 'hoog risicowedstrijd'. Na afloop van de thuiswedstrijd tegen Maccabi Tel Aviv liep het in Amsterdam flink uit de klauwen, zo waren er meerdere geweldsincidenten in de binnenstad.

Het duel tussen Ajax en Lazio wordt gespeeld op donderdag 12 december, dat het besluit dan ook pas afgelopen dinsdag werd genomen zint Fabiani voor geen meter. "Het is duidelijk dat wij behoorlijk geschokt waren door deze verdere beperking", laat hij weten in gesprek met Gianluca di Marzio.

Fabiani blikt ook terug op het vorige bezoek van Lazio aan Nederland. "De laatste keer, tijdens de trip naar FC Twente, gebeurden er al derde wereld-achtige dingen", vervolgt Fabiani kritisch. "Lazio-supporters werden opgesloten in een hotel, ik zou dat huisarrest willen noemen. Voor het bezoek aan Amsterdam, een open en multi-etnische stad, is er nu zelfs een reisverbod opgelegd door de burgemeester (Halsema, red.)."

"Ik wil me richten tot de UEFA en ik wil zeggen dat het goed is dat voor het opstellen van een kalender de verschillende burgemeesters worden ingeschakeld om de kritieke punten bekend te maken die dan schade kunnen veroorzaken aan een club, in dit geval Lazio. Het lijkt de derde wereld wel dat onze fans een verbod op uitduels krijgen. De straf wordt uitgedeeld vóór het vergrijp", aldus Fabiani.

De sportief directeur benadrukt dat vele supporters al vliegtickets en een hotel hebben geboekt. "Wat moeten we tegen diegenen zeggen die al geld hebben uitgegeven?", vraagt hij zich af. "Als de burgemeester van deze mooie stad zo'n besluit neemt, had het dan niet eerder genomen kunnen worden? Ik vind dat de UEFA moet ingrijpen. We hebben al contact opgenomen met alle autoriteiten. Blijkbaar mogen burgemeesters in die gebieden een besluit nemen, en dat is dat. Dat moet stoppen."

Halsema en Amsterdam 'bevooroordeeld' over Lazio

