Voormalig Ajax-speler Alderweireld (35) kondigt voetbalpensioen aan

(35) stopt aan het einde van het seizoen met voetballen. De verdediger van Royal Antwerp, die tussen 2004 en 2013 voor Ajax speelde, bevestigt dat in de Belgische talkshow De Tafel van Gert.

Alderweireld zette begin 2023 al een punt achter zijn interlandloopbaan. De 127-voudig international had te maken met stress en paniekaanvallen en besloot zijn loopbaan voor België te beëindigen. Ruim twee jaar later zal ook zijn clubcarrière ten einde komen, zo bevestigt hij maandagavond in gesprek met Gert Verhulst in de talkshow De Tafel van Gert.

“Puur om meer tijd door te brengen met mijn kinderen”, legt de verdediger die keuze uit, geciteerd door NOS. “Fysiek kan ik het nog aan en ik ga het voetbal zeker missen. Maar ik wil er ook in het weekend zijn voor hen.” Alderweireld speelde dit seizoen op een wedstrijd na alles voor Royal Antwerp en ontving in januari van dit jaar ook nog de gouden schoen voor beste speler in de Pro League.

Carrière van Alderweireld

In 2004 kwam Alderweireld op vijftienjarige leeftijd over naar Ajax van Beerschot. Bij de Amsterdammers speelde hij vervolgens enkele jaren in de jeugdopleiding, om in 2008 zijn doorbraak in het eerste elftal te maken. Tot 2012 vormde hij daar samen met landgenoot Jan Vertonghen het vaste duo achterin, totdat laatstgenoemde naar Tottenham Hotspur vertrok. Een jaar later ging ook Alderweireld weg bij Ajax en na seizoenen bij Atlético Madrid en Southampton ging ook hij in 2015 naar Tottenham. Daar speelde hij tot 2021, om vervolgens een jaar bij het Qatarese Al-Duhail SC te spelen. Sinds de zomer van 2022 komt hij uit voor Royal Antwerp.

