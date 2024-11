Brian Brobbey toont nieuw handelsmerk bij juichen na doelpunt voor Oranje

lijkt een nieuw handelsmerk te hebben. Na zijn doelpunt voor het Nederlands elftal tegen Bosnië-Herzegovina juichte de spits van Ajax op een inmiddels bekende wijze.

Brobbey hielp Oranje dinsdagavond na 24 minuten voetballen over het dode punt heen. De spits van Ajax scoorde met het hoofd na een indraaiende voorzet van Noa Lang: 1-0. Het betekende voor Brobbey zijn eerste doelpunt in zijn zevende interland voor Oranje.

Brobbey vierde het doelpunt op een inmiddels bekende manier, door zijn handen samen te vouwen. Op 7 november juichte hij ook zo, toen hij in de Europa League-wedstrijd van Ajax tegen Maccabi Tel Aviv (5-0 overwinning) zijn eerste goal dit seizoen maakte.

Noa Vahle vroeg Borbbey toen na afloop over zijn doelpuntenviering. “Het leek alsof je ze ook een beetje bedankte voor het geduld. Of was dat niet zo?”, vroeg Vahle bij Ziggo Sport. Brobbey legde uit dat dat niet het geval was: “Ik bedankte God, eigenlijk. Haha. Ik bedankte God.”

