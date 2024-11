De Boer merkt iets aan 'doodzieke' Ajax-speler: ‘Hij is niet tevreden’

Frank de Boer denkt dat niet tevreden is over zijn prestaties dit seizoen. De spits, die al twaalf wedstrijden droog staat, wil niets liever dan scoren.

“Hij heeft al heel lang niet meer gescoord, maar volgens Francesco Farioli speelde hij afgelopen zaterdag (tegen PSV, 3-2 winst) zijn beste wedstrijd onder hem. Vonden jullie dat ook? Hoe groot wordt het probleem van het ontbreken van doelpunten?”, vraagt Wytse van der Goot aan analisten De Boer en Wesley Sneijder.

'Brobbey is niet tevreden'

“Hij liep met Boscagli mee, gaf druk, zocht diepte en hield de bal af en toe goed bij, maar als spits is hij niet tevreden. Hij wil scoren en wordt er doodziek van dat die bal er niet ingaat”, reageert De Boer. “Tegen Willem II had hij twee keer moeten scoren, dat vreet aan hem. Hij wil gewoon horen: ‘Lekker gescoord, pik’”, vervolgt de analist van Ziggo Sport.

‘Zeker niet zijn beste wedstrijd’

Sneijder mengt zich: “Dit is eigenlijk wat we vanaf het begin van het seizoen al zeggen. Je moet een spits vertrouwen geven, en dat heeft Farioli nu wel gedaan. Het is wel gek om te zeggen dat Brobbey al zijn beste wedstrijd heeft gespeeld. Dat vond ik zeker niet. Hij speelde leuk mee in balbezit, maar het was zeker niet zijn beste wedstrijd”, zegt de recordinternational.

Brobbey heeft donderdagavond een basisplaats tegen Maccabi Tel Aviv. De Europa League-wedstrijd gaat om 21.00 uur van start in de Johan Cruijff ArenA.

