Farioli kiest voor opvallende Ajax-aanvoerder tegen Maccabi Tel Aviv

Ajax treedt donderdagavond zonder aanvoerder aan tegen Maccabi Tel Aviv. In de voorgaande wedstrijden was degene die de aanvoerdersband droeg bij afwezigheid van Henderson, maar dit keer neemt die taak op zich.

Henderson krijgt donderdagavond rust van Francesco Farioli. De Italiaan, die bekend staat om zijn roulatiesysteem, kiest daarom logischerwijs voor Van den Boomen, die in de competitie niet zeker is van een basisplek. Opvallenderwijs draagt de 29-jarige middenvelder vanavond wél de aanvoerdersband in de Europa League.

In de voorgaande keren toen Henderson ontbrak droeg Pasveer de aanvoerdersband, maar dit keer is dat anders. Hoewel de veertigjarige keeper ‘gewoon’ in de basis staat, mag Van den Boomen de band om zijn arm doen.

In de Europa League-wedstrijd tegen Qarabag stond Henderson eveneens niet in de basis. Destijds werd Pasveer verkozen tot aanvoerder. Van den Boomen was echter de aangewezen speler die met de scheidsrechter mocht discussiëren, de rol die een aanvoerder normaliter vervult.

