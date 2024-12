Aangepakte Ajax-speler krijgt steun: ‘Echt bizar’

Het is nog maar de vraag of zijn aflopende contract bij Ajax gaat verlengen. Geruchten gaan dat de verdediger na dit seizoen vertrekt uit Amsterdam, waardoor supporters boos reageren. Willie Overtoom vindt dat deze fans te ver gaan en komt op voor de Ajax-speler.

Rensch is een zekerheidje op de rechtsbackpositie bij Ajax, maar de kans dat hij zijn aflopende verbintenis nog gaat verlengen lijkt steeds kleiner te worden. "Ik ben een jongen van de club, maar hoe langer het duurt, hoe kleiner de kans is dat ik bijteken", sprak de verdediger donderdagavond na de 2-0 nederlaag tegen Real Sociedad voor de camera's van Ziggo Sport. Even later stelde Rensch op de persconferentie bovendien dat Ajax de ontstane situatie aan zichzelf te danken heeft: "Ik verwijt de club eigenlijk wel dat ze getreuzeld hebben”, sprak de rechtsback kritisch over de clubleiding. “Nogmaals: ik heb niet gekozen voor deze situatie. Vorig seizoen konden ze ook al zien dat ik mijn laatste jaar in zou gaan. Toen is er niet specifiek iemand geweest.”

Ajax-fans zijn niet blij met de situatie rondom Rensch, zo constateerde oud-voetballer Overtoom. “Ik kijk er soms echt van op wat er allemaal naar jonge spelers geroepen wordt door supporters, nu mag Rensch weer opzouten omdat de onderhandelingen niet lekker lopen”, twittert de ex-speler van onder meer Heracles Almelo.

“Er worden bepaalde dingen geroepen die we in de “normale” maatschappij niet zouden accepteren. Maar op de een of andere manier vliegen alle normen en waarden de deur uit wanneer het om voetbal gaat”, vervolgt Overtoom. “Zowel met dit soort dingen als bijvoorbeeld met ouders op de zaterdag langs de lijn, volwassen mensen. Ik denk echt niet dat mensen begrijpen wat voor impact dit heeft op jonge mensen. Echt bizar”, eindigt de voormalig voetballer, die zijn meningen niet onder stoelen of banken schuift op X, zijn bericht.

