Rensch dreigt Ajax transfervrij te verlaten: deze zelfopgeleide spelers gingen de verdediger voor

De kans lijkt steeds groter te worden dat komende zomer transfervrij gaat vertrekken bij Ajax. De 21-jarige verdediger zou zeker niet de eerste speler zijn die na het doorlopen van de jeugdopleiding gratis de deur uitloopt in Amsterdam. FCUpdate zet een aantal van hen voor je op een rijtje.

Rensch viert op 18 januari 2025 zijn 22ste verjaardag, maar heeft desondanks niet minder dan 149 officiële wedstrijden voor Ajax achter zijn naam. Onder trainer Francesco Farioli is Rensch inmiddels weer een zekerheidje op de rechtsbackpositie, maar de kans dat hij zijn aflopende verbintenis nog gaat verlengen lijkt steeds kleiner te worden.

Rensch laat zich uit over contractsituatie

"Ik ben een jongen van de club, maar hoe langer het duurt, hoe kleiner de kans is dat ik bijteken", sprak de verdediger donderdagavond na de 2-0 nederlaag tegen Real Sociedad voor de camera's van Ziggo Sport. Even later stelde Rensch op de persconferentie bovendien dat Ajax de ontstane situatie aan zichzelf te danken heeft: "Ik verwijt de club eigenlijk wel dat ze getreuzeld hebben”, sprak de rechtsback kritisch over de clubleiding. “Nogmaals: ik heb niet gekozen voor deze situatie. Vorig seizoen konden ze ook al zien dat ik mijn laatste jaar in zou gaan. Toen is er niet specifiek iemand geweest.”

2023/24: Klaassen

Nog maar een dik jaar geleden kwamen Ajax en Davy Klaassen tot de conclusie dat een vertrek uit Amsterdam de beste oplossing voor alle partijen zou zijn. De middenvelder, bezig aan zijn tweede periode in de Johan Cruijff ArenA, hoefde onder toenmalig hoofdtrainer Maurice Steijn niet op een basisplaats te rekenen en werd, ondanks een doorlopend contract, een transfervrij vertrek naar Internazionale gegund. Een succes zou het Italiaanse avontuur van Klaassen echter niet worden, waarop de Nerazzurri afgelopen zomer besloten het contract van de middenvelder te verscheuren. Klaassen meldde zich vervolgens weer in Amsterdam, in eerste instantie alleen om zijn conditie op peil te houden, maar maakte daarbij dusdanig veel indruk op de nieuwe hoofdtrainer Francesco Farioli, dat Ajax hem al snel een contract aanbood. Inmiddels bewijst 'Mister 1-0' weer veelvuldig zijn waarde in het elftal van Farioli.

2022/23: Onana, Mazraoui en Blind

In de zomer van 2022 verloor Ajax haar succestrainer Erik ten Hag aan Manchester United. Het elftal waarmee de Haaksbergenaar in de voorgaande jaren driemaal kampioen van Nederland was geworden, viel bovendien ook verder uit elkaar. Nadat eerder steunpilaren als Frenkie de Jong (FC Barcelona) en Matthijs de Ligt (Juventus) nog voor enorme transfersommen waren vertrokken, ving Ajax geen cent voor doelman André Onana en verdediger Noussair Mazraoui. De keeper uit Kameroen, die in 2015 was weggeplukt uit de jeugdopleiding van FC Barcelona en vervolgde zijn loopbaan bij Internazionale, terwijl Mazraoui voor Bayern München koos. Inmiddels staan beiden onder contract bij Manchester United, waar het duo tot voor kort opnieuw samenwerkte met Ten Hag.

Onder de opvolger van Ten Hag, Alfred Schreuder, raakte Daley Blind bovendien zijn basisplaats kwijt. De verdediger, bezig aan zijn tweede periode in Amsterdamse dienst nadat Ajax hem had verkocht én teruggekocht aan en van Manchester United, mocht daarom in de winterstop transfervrij op zoek naar een nieuwe werkgever. Blind voegde zich bij Mazraoui - en inmiddels ook De Ligt - in München, maar kwam bij de Duitse recordkampioen nauwelijks aan spelen toe. Zijn volgende overstap, naar Girona, bleek een stuk succesvoller. Met Blind in het hart van de defensie stuntte de Catalaanse club afgelopen seizoen door als derde te eindigen in LaLiga en daardoor dit seizoen voor het eerst in de clubhistorie Europees voetbal te mogen spelen, in de Champions League nog wel.

2021/22: Brobbey en Timber

In 2021 moest Ajax lijdzaam toezien hoe Brian Brobbey gratis de deur uitliep. Onder Ten Hag was de sterke spits in het voorgaande seizoen doorgebroken in het eerste elftal, maar de club wist geen akkoord met Brobbey te bereiken over een nieuw contract. RB Leipzig werd zijn nieuwe werkgever, maar Brobbey en de Bundesliga bleken geen match made in heaven. Na veertien wedstrijden met daarin precies nul doelpunten keerde de spits in de winterstop, op huurbasis, alweer terug naar Ajax. Aan het einde van het seizoen telden de Amsterdammers liefst zestien miljoen euro neer om de verloren zoon definitief over te nemen van Leipzig.

Tegelijk met Brobbey zag Ajax in de zomer van 2021 nóg een speler transfervrij vertrekken. De overstap van Quinten Timber naar FC Utrecht veroorzaakte weliswaar nog geen fractie van de beroering die het vertrek van Brobbey teweegbracht, maar de middenvelder heeft zich sindsdien spectaculair ontwikkeld. In tegenstelling tot zijn tweelingbroer Jurriën slaagde Quinten er in Amsterdam nooit in om de stap van het Jong-elftal naar de hoofdmacht te maken, maar in Stadion Galgenwaard presenteerde hij zich dusdanig dat Feyenoord al na één seizoen ruim zeven miljoen euro voor hem neertelde. Inmiddels is Timber aanvoerder in De Kuip en heeft hij vijf interlands voor het Nederlands elftal achter zijn naam.

