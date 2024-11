Arsenal-fans raken niet uitgepraat over Jurriën Timber, die ook Nederland een dienst bewijst

Arsenal heeft dinsdagavond met ruime cijfers gewonnen van Sporting Portugal in de Champions League. De Londenaren waren met 1-5 te sterk en bewezen daarmee ook Nederland een dienst, aangezien Portugal de belangrijkste concurrent is op de coëfficiëntenranglijst. speelde een dijk van een wedstrijd in Estádio José Alvalade.

Arsenal had slechts zes minuten nodig om de score te openen. Vanaf de rechterflank verstuurde Timber een lage voorzet aan Gabriel Martinelli, die van dichtbij afrondde. Halverwege de tweede helft verstuurde Thomas Partey een prachtige dieptepass op Bukayo Saka, die Kai Havertz in staat stelde er 0-2 van te maken. Op slag van rust was het de beurt aan Gabriel, wiens kopbal uit een corner van Declan Rice de ruststand bepaalde op 0-3.

Aan het begin van de tweede helft leek Sporting de spanning enigszins terug te brengen. Een schot van Hidemasa Morita resulteerde via keeper David Raya en de paal in een hoekschop; de daaruitvolgende voorzet van Francisco Trincão werd door Gonçalo Inácio gepromoveerd tot assist. Maar Arsenal wankelde niet meer. Integendeel: een strafschop voor Arsenal, na een overtreding van Inácio op Martin Ødegaard, betekende de 1-4 via Saka. Acht minuten voor tijd tikte Leandro Trossard de 1-5 binnen.

Timber speelde een belangrijke rol in de aanloop naar het laatste doelpunt van de wedstrijd. De verdediger sprintte over het middenveld en bereikte Mikel Merino, wiens afstandsschot werd gekeerd door keeper Franco Israel. In de rebound kon Trossard binnenschieten. Timber krijgt op sociale media talloze complimenten van supporters van Arsenal; sommige fans roepen hem uit tot de beste speler van het veld. Bij Sporting stond met Jeremiah St. Juste overigens ook een Nederlander in de defensie. Arsenal en Sporting hebben allebei tien punten verzameld uit de eerste vijf duels.

Timber is so so good — iamfremax (@iamfremax) November 26, 2024

Timber has made it sure that Ben White will not get into this team again at RB. World class player. — Ice (@afc_ice) November 26, 2024

ummm, we have to have a conversation about jurrien timber... another sensational performance https://t.co/vzKcC7G5KR — ivanhoe (@jume__) November 26, 2024

Jurriën Timber: Total Footballer



One of the best signings of the Emirates era at Arsenal. Outstanding player. pic.twitter.com/8oumMuho10 — Ben Mattinson (@Ben_Mattinson_) November 26, 2024

Timber has been my man of the match today, can’t lie. Mans a monster — aphor (@Stechmanworld) November 26, 2024