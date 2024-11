Bargast Vandaag Inside doet live in de uitzending racistische uitspraak

Bij zijn debuut als bargast van Vandaag Inside deed Bennie Jolink vrijdagavond een racistische uitspraak. De zanger (78) noemde motoren van Aziatische makelij ‘spleetogenrommel’ en krijgt op sociale media de nodige kritiek. Opvallend genoeg sprak hij zich op andere momenten in de uitzending juist uit tegen racisme en discriminatie.

In de uitzending van vrijdagavond ging het over motorvoertuigen. “De echte motorliefhebber wil het Engelse spul. Die spleetogenrommel, daar moeten we niks van hebben”, zei Jolink daarover. Presentator Wilfred Genee antwoordde: “Spleetogenrommel, dat zijn goede teksten.”

Jolink, zanger van de Achterhoekse boerenrockgroep Normaal, sprak zich op andere momenten in de uitzending juist fel uit tegen racisme en discriminatie. “We zijn met de band bezig om Doe Effe Normaal, een tekst tegen discriminatie, opnieuw op te nemen, maar dan in reggaestijl”, zei hij bijvoorbeeld.

Ook opende de zanger de aanval op PVV-voorman Geert Wilders. “Als Wilders zegt dat ‘de mensen’ – en daarmee bedoelt hij blanken met blond haar en blauwe ogen, zich niet meer thuisvoelen in hun eigen land, is dat xenofobie. Dat grenst naadloos aan racisme. Wilders moedigt racisme aan. Anders kan ik het niet zeggen.”

In het verleden maakte Jolink een schilderij waarop Wilders is afgebeeld samen met Anders Breivik, Adolf Hitler en een hakenkruis. Dat schilderij werd in de uitzending ook getoond.

