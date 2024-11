Basisspeler Barcelona (26) verliest plezier in het spelletje: 'Het is werk geworden'

(26), ploeggenoot van bij FC Barcelona, zegt dat hij het plezier in het voetbal zo langzamerhand kwijt aan het raken is. De Franse verdediger is in het elftal van trainer Hans-Dieter Flick een vaste waarde op de voor hem nog altijd vreemde positie van rechtsback.

Koundé brak in eigen land door als centrale verdediger bij Bordeaux en verkaste in de zomer van 2019 voor 35 miljoen euro naar Sevilla. Met de Andalusiërs legde de 1.80 meter lange verdediger in 2020 beslag op de Europa League. In de eindstrijd tegen Internazionale, die met 3-2 werd gewonnen, eiste Luuk de Jong met twee doelpunten een absolute hoofdrol voor zich op. Twee jaar later telde Barcelona 50 miljoen euro voor Koundé neer. Onder zowel Xavi Hernández als diens opvolger Flick verhuisde de Fransman echter van het centrum van de defensie naar de backpositie.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: ‘Feyenoord-speler (22) maakt indruk en speelt zich in de kijker van FC Barcelona’

In de podcast The Bridge, waarin Real Madrid-speler Aurélien Tchouaméni als co-presentator optreedt en Ousmane Dembélé (PSG) eveneens te gast is, praat Koundé openhartig over zijn positiewisseling. "Als ik als back speel, word ik beoordeeld op zaken die niet mijn kracht zijn", citeert Marca uit de uitzinding. Koundé zegt er wel alles aan te doen om zijn club ook in zijn nieuwe rol van dienst te kunnen zijn. "Ik begrijp dat er op deze positie andere dingen van mij gevraagd worden, daar werk ik aan."

Koundé: 'Ik zou liegen als ik zeg dat ik voetbal nog net zo leuk vind als vroeger'

Koundé zegt verderop in de podcast dat hij tegenwoordig anders tegen zijn voetballoopbaan aankijkt dan in het verleden: "Ik zou liegen als ik zeg dat ik voetbal nog net zo leuk vind als vroeger. Eerder was het mijn leven, nu is het mijn werk. Toen ik begon was mijn leven buiten het veld van secundair belang." Tegenwoordig beseft de Fransman dat er meer is in het leven: "Ik heb heel veel interesses. Ik wil dat mijn familie veilig is en ik zou graag andere mensen willen helpen." Over zijn toekomst ná zijn voetbalcarrière heeft Koundé al nagedacht: "Ik zie mezelf geen trainer worden. Ik vind de relatie tussen spelers en coach wel heel interessant. Maar het is mij teveel stress, het is heel gecompliceerd om trainer te zijn."

'Mijn kledingstijl is een deel van mijn persoonlijkheid'

Tot zijn interesses buiten het veld rekent Koundé onder meer zijn kledingstijl. Voorafgaand aan het Europees Kampioenschap baarde de verdediger opzien door zich op hakken te melden bij het trainingskamp van de nationale ploeg van Frankrijk. "Ik weet dat ik de man of the moment ben op fashion-gebied", zegt Koundé. "Mijn kleding is een deel van mijn persoonlijkheid." Dembélé valt hem bij: "Dat vinden we allemaal leuk. We kijken naar elkaars stijl. Met sommige spelers is het onderling een beetje een competitie, zoals met Ibrahima Konaté (Liverpool, red.).

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Barcelona-uitblinker was al rond met Man United: 'Konden hem tot onze verrassing overtuigen om te blijven'

Het had niks gescheeld, of een huidige basisspeler van FC Barcelona had voor Manchester United getekend.