Antonio Cassano haalt uit naar oude liefde: 'Wat is dit? Dit is walgelijk!'

Voormalig enfant terrible Antonio Cassano heeft het helemaal gehad met de Amerikaanse eigenaren van zijn oude club AS Roma, de familie Friedkin. De Serie A-club zette recent in de persoon van Ivan Juric alweer de derde hoofdtrainer van dit kalenderjaar (!) op straat en besloot - tot afgrijzen van Cassano - om oudgediende Claudio Ranieri (73) aan te stellen als zijn opvolger.

Op 1 januari 2024 was José Mourinho nog hoofdtrainer van AS Roma, maar amper twee weken na Oud en Nieuw werd de Portugese Special One op straat gezet en opgevolgd door clubicoon Daniele De Rossi. Die kreeg op zijn beurt in september de rekening gepresenteerd voor de teleurstellende competitiestart en mocht óók vertrekken. In zijn plaats deed Juric het nauwelijks beter, waardoor Ranieri - die eigenlijk al met pensioen was - voor de derde keer in zijn loopbaan werd aangesteld als hoofdtrainer van AS Roma. De bedoeling is dat de man die Leicester City in 2016 verrassend kampioen van Engeland maakte, aan het einde van het seizoen een bestuurlijke functie gaat bekleden bij de club.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Claudio Ranieri (73) komt uit zijn pensioen en tekent contract bij oude liefde

Cassano (42) stond tussen 2001 en 2006 onder contract bij AS Roma en maakte in totaal 52 doelpunten voor de club. De aanvaller zo later onder meer uitkomen voor Real Madrid, Internazionale, AC Milan en Parma, alvorens zijn loopbaan in 2018 officieel te beëindigen. In de podcast Viva el Futbol (quotes via Football Italia) haalt Cassano keihard uit naar de eigenaren van AS Roma: "De Friedkins snappen niet dat de mensen in Rome niet achterlijk zijn. Ze hebben er weer een puinzooi van gemaakt", foetert de Italiaan. "Wat hebben ze gedaan? Ze zagen dat iedereen woedend op ze was en dachten: Aangezien we De Rossi niet terugwillen, stellen we iemand aan die iedereen zal kalmeren", aldus Cassano.

An sich heeft Cassano niets tegen Ranieri ('een ware gentleman'), maar: "Laten we eerlijk zijn: hij heeft zelf gezegd dat hij er klaar mee was en niet meer wilde coachen." De geroutineerde trainer praatte bij zijn presentatie echter al als een toekomstig bestuurder, viel Cassano op. "Wat doet hij? Hij brengt kalmte en vrede. Maar AS Roma heeft iets anders nodig. Een trainer van een bepaald kaliber, met internationale ervaring. Een winnaar waarmee je de toekomst kunt uitstippelen. Hij sprak al als een bestuurder. Wat dit is? Dit is walgelijk", fulmineert de oud-international.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 ‘FC Barcelona wil Real Madrid dwarszitten en benadert Champions League-winnaar’

FC Barcelona en Real Madrid zouden allebei hun pijlen hebben gericht op een Champions League-winnaar.