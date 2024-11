'AS Roma verrast en wil interim-trainer uit pensioen halen voor derde termijn'

AS Roma heeft Claudio Ranieri op de korrel om als interim-trainer het seizoen af te maken. Dat meldt The Athletic. De 73-jarige Italiaanse oefenmeester, die in het seizoen 2015/2016 kampioen werd met Leicester City, kondigde in mei nog het einde van zijn trainersloopbaan aan bij zijn toenmalige club Cagliari. Nu wacht er voor Ranieri mogelijk een derde termijn bij AS Roma.

Voor de tweede maal dit seizoen zijn de Giallorossi op zoek naar een nieuwe trainer. Eerder dit seizoen werd clubicoon Daniele De Rossi na vier wedstrijden op straat gezet. Afgelopen zondag besloot AS Roma om Ivan Juric na de 2-3 nederlaag tegen Bologna te ontslaan vanwege tegenvallende prestaties. De Romeinen zijn dus druk op zoek naar een nieuwe trainer.

Eerder werd onder meer Erik ten Hag in verband met een overgang naar de Italiaanse topclub, maar volgens The Athletic moet Ranieri het roer overnemen op interim-basis tot het einde van het seizoen. Het medium weet bovendien te melden dat de Italiaanse coach al heeft gesproken met The Friedkin Group, de grootaandeelhouders van de club.

Ranieri staat voor derde termijn bij AS Roma

Ranieri, die in zijn loopbaan onder meer trainer was van Chelsea, Juventus, Napoli, Atlético Madrid en Valencia, kondigde deze zomer zijn afscheid aan als trainer nadat hij zich met Cagliari wist te handhaven in de Serie A. Het voetbalpensioen van de trainer lijkt dus van korte duur te zijn, daar hij open staat voor een derde termijn bij AS Roma.

Eerder stond Ranieri tussen 2009 en 2011 voor de spelersgroep, terwijl hij in het seizoen 2018/2019 het seizoen bij AS Roma op interim-basis afmaakte. Dit scenario lijkt nu ook weer op de loer te liggen voor de 73-jarige oefenmeester. De Giallorossi kennen een uiterst belabberde seizoenstart en zijn na twaalf speelronden terug te vinden op een zeer teleurstellende twaalfde plaats.

