Vermoedelijke opstelling Feyenoord: één wijziging ten opzichte van Champions League-stunt

Alles wijst erop dat zaterdagavond opnieuw onder de lat staat bij Feyenoord. Dat verzekert Algemeen Dagblad-journalist Mikos Gouka althans. Daarmee krijgt de Duitser andermaal de voorkeur boven , die wél weer bij de selectie zit.

Wellenreuther begon het seizoen als eerste doelman, maar werd door een aantal fouten weer gepasseerd voor Bijlow. Bijlow raakte echter na één duel (tegen AZ) weer geblesseerd, waardoor Wellenreuther zijn plek weer innam. Nu Bijlow weer fit is, en Wellenreuther ondertussen beter is gaan keepen, staat Brian Priske voor een dilemma. Het AD meldt dat Wellenreuther zaterdagavond, om 20.00 uur, onder de lat staat bij Feyenoord.

Verdedigers Bart Nieuwkoop, Thomas Beelen, Dávid Hancko en Gijs Smal moeten ervoor zorgen dat de Duitse goalie zo min mogelijk in actie hoeft te komen. Op het middenveld zien we eveneens géén verrassingen bij de Rotterdammers. Zo zijn er waarschijnlijk basisplaatsen voor Antoni Milambo, Hwang In-beom en aanvoerder Quinten Timber.

Ook in de voorhoede heeft Priske vermoedelijk geen verrassingen in petto. Dat betekent dat Priske basisplaatsen gunt aan Igor Paixão, Julián Carranza en Anis Hadj Moussa. Het geblesseerde trio Ayase Ueda, Quilindschy Hartman en Ibrahim Osman zijn zaterdag nog niet van de partij in De Kuip. Feyenoord en Fortuna Sittard trappen om 20.00 uur af.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord:

Wellenreuther; Nieuwkoop, Beelen, Hancko, Smal; Milambo, Hwang, Timber; Paixão, Carranza, Hadj Moussa.

Vermoedelijke opstelling Fortuna Sittard:

Branderhorst; Pinto, Guth, Adewoye, Dahlhaus; Bastien, Fosso, Rosier, Halilovic; Bullaude, Aïko.

