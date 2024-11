Vrees voor Belgische hooligans bij Eredivisiewedstrijd

Groningen vreest dat er zaterdag ongeregeldheden zullen plaatsvinden in de binnenstad. Dat meldt het Dagblad van het Noorden. Er zijn signalen dat hooligans met elkaar op de vuist willen rondom de wedstrijd tussen FC Groningen en Willem II, die zaterdagavond op het programma staat.

"Bij de politie van Groningen, Tilburg en Antwerpen is informatie binnengekomen dat de fanatieke aanhang van maar liefst vier voetbalclubs met elkaar op de vuist wil gaan", schrijft de krant. "Het zou gaan om de Z-Side van Groningen en Beerschot aan de ene kant en relschoppers van Antwerp FC en Willem-II aan de andere."

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Art Langeler belt De Graafschap af: 'Merkte al snel dat geledingen binnen de club niet op één lijn zaten'

De politie Noord-Nederland bevestigt aan het Dagblad van het Noorden dat er geluiden zijn over een op handen zijnde confrontatie rondom de Eredivisiewedstrijd tussen de twee gepromoveerde clubs. "Wij onderzoeken momenteel hoe serieus wij dit moeten nemen en wat dit betekent voor ons", meldt een woordvoerder.

LEES OOK: FC Groningen gestraft: geen uitsupporters mee naar wedstrijd tegen FC Twente

Een brief van burgemeester Mirjam van 't Veld aan FC Groningen, die in handen is van de krant, rept ook al over de 'mogelijke aanwezigheid van Belgische harde kerngroepen'. "De harde kern van Beerschot was reeds aanwezig tijdens een recente speelronde tegen Willem-II en signalen wijzen erop dat de harde kern van Antwerp mogelijk met Willem-II-supporters naar de wedstrijd van Groningen zal afreizen”, valt er te lezen.

Vijandigheid tussen FC Groningen en Willem II

Tussen de harde kern van FC Groningen en Willem II bestaat al langere tijd een 'vijandige wrijving'. In het geval van de hooligans van Antwerp FC en Beerschot gaat dat nog een stapje verder, zo zouden de supporters van beide clubs elkaar naar het leven staan. Eind september liep een wedstrijd tussen de beide clubs compleet uit de klauwen. Door incidenten werd het duel driemaal gestaakt, doordat hooligans zwaar vuurwerk gooiden in het stadion. Uiteindelijk liep de Antwerpse derby uit op een explosie van geweld, waarbij meerdere agenten gewond raakten.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Driessen ziet nieuwe Wirtz in Eredivisie rondlopen: 'Hij verdient gelijk een salarisverhoging'

Valentijn Driessen ziet een nieuwe smaakmaker in de Eredivisie.