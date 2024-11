Deal over nieuw contract voor Jans op opvallende locatie beklonken

Ron Jans zette onlangs zijn handtekening onder een nieuw contract bij FC Utrecht. De deal werd niet beklonken op een kantoor in Stadion Galgenwaard, maar aan de keukentafel bij de hoofdtrainer thuis. Dat vertellen directeur voetbalzaken Jordy Zuidam en grootaandeelhouder Frans van Seumeren in gesprek met De Telegraaf althans. Jans was in het bezit van een aflopend contract, maar blijft door zijn nieuwe verbintenis in ieder geval tot de zomer van 2026 verbonden aan de Domstedelingen.

FC Utrecht stelde Jans in september vorig jaar aan als hoofdtrainer. De Domstedelingen waren ontzettend slecht aan het seizoen begonnen en het was aan Jans de taak om de ploeg er weer bovenop te krijgen. Dat is hem zeker gelukt. FC Utrecht wist zich in het afgelopen seizoen toch nog te verzekeren van deelname aan de play-offs en plaatste zich zelfs voor de finale, al ging het daarin wel mis tegen Go Ahead Eagles. Jans en zijn manschappen zijn er alles aan gelegen om zich dit seizoen wél te verzekeren van een ticket voor Europees voetbal en zijn uitstekend op weg. Wat heet: FC Utrecht is de huidige nummer twee van de Eredivisie.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ron Jans noemt opvallende speler: ‘Ik zou echt heel graag met hem willen werken’

Reden voor FC Utrecht om het contract van Jans, dat na dit seizoen afliep, te verlengen. “De manier waarop dat vorm kreeg was typerend voor de verhoudingen tussen Jans en de top van de club. De hoofdtrainer had eerder dit seizoen na enkele verzoeken van directeur voetbalzaken Zuidam om te praten om contractverlenging aangegeven daarover pas in januari een besluit te willen nemen”, zo schrijft De Telegraaf. Maar dat gebeurde dus een stuk eerder. Jans belde Zuidam twee weken geleden op met de vraag of ze het over zijn toekomst konden gaan hebben, zo vertelt de technisch directeur. “Ik heb direct voorgesteld om dat diezelfde dag te doen, heb mijn agenda leeg geveegd en ben naar hem toegegaan. We hebben vier à vijf uur gesproken en na twee dagen belde Ron dat hij graag een vervolgafspraak had.”

LEES OOK: Spelers Feyenoord wilden Ron Jans als trainer: 'Was achteraf misschien een slimmere keus geweest'

Die kwam er. Niet op de club, maar bij Jans thuis in zijn tijdelijke woonplaats Soest. Naast Zuidam schoven ook grootaandeelhouder Van Seumeren én ‘heel opvallend’ de echtgenotes van Jans, Zuidam en Van Seumeren aan. “Dat gesprek ging heel ontspannen en heel anders dan normaal, want dan zit er een zaakwaarnemer bij”, zo geeft Van Seumeren aan. “We hebben heel gezellig met elkaar gegeten en ondertussen over het beleid gesproken. En natuurlijk ook nog een stukje over de financiën, maar dat staat voor Ron niet op de eerste plaats. Ook de vrouwen hebben hun mening gegeven.” Dat laatste is ‘heel belangrijk’, aldus Van Seumeren, zeker wat de vrouw van Jans, Marjo, betreft. “Ze heeft haar fiat gegeven, anders had ik het niet gedaan”, zo vertelt Jans zelf.

Europa in met FC Utrecht

Van Seumeren droomt van Europees voetbal. FC Utrecht heeft de laatste jaren flink geïnvesteerd op de transfermarkt en ook serieuze bedragen aan transfersommen binnengehaald, maar plaatsing voor Europees voetbal bleek steeds teveel gevraagd. De grootaandeelhouder is ervan overtuigd dat Jans de juiste man op de juiste plaats is. “Ik ben al zeventien jaar bij de club en we hebben veel goede trainers gehad, maar ik denk dat Ron niet alleen een heel goede trainer is, maar ook heel goed bij de club past”, zo leest het. Of Jans er na het volgende seizoen nog een jaartje aan vastplakt? “Daar hebben we het niet over gehad. We zijn blij dat hij überhaupt nog een jaar wil doorgaan en volgend jaar rond deze tijd gaan we kijken hoe hij er dan in staat”, aldus Zuidam.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Jeroen Elshoff meldt woede-uitbarsting bij Oranje: ‘U krijgt het niet in beeld te zien’

Een woede-uitbarsting bij Oranje, in de slotfase van de wedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina.