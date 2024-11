Feyenoord-ster verschijnt naakt op sociale media

Fer Serrano, de vrouw van , heeft een opvallende foto van haar partner gedeeld. Aan het eind van een fotocollage verschijnt Giménez poedelnaakt, van achteren gefotografeerd.

Serrano deelt via Instagram een reeks foto's van haar bruiloft met Giménez, van mei dit jaar. Daar zit een naaktfoto van de Mexicaanse spits bij. "Ik heb een cadeautje voor het einde bewaard, geen dank", schrijft ze bij de foto's. Op de laatste foto is Giménez inderdaad te zien, terwijl hij in de buitenlucht een douche neemt.

Serrano en Giménez stapten in Mexico in het huwelijksbootje. Serrano is een graag geziene gast in De Kuip sinds de transfer van haar man in 2022. Ze verscheen al op de tribune tussen de harde kern en leeft hartstochtelijk mee; dinsdagavond plaatste ze ook video's waarop te zien was dat ze keek naar het duel tussen Manchester City en Feyenoord (3-3), waarin haar man zijn rentree maakte na blessureleed en wist te scoren.

