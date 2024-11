Noa Vahle: 'Dat was persoonlijk voor mij een sprookje en ik denk voor Feyenoord ook'

Noa Vahle zegt voor de camera's van haar werkgever Ziggo Sport dat het seizoen 2021/22, waarin Feyenoord de finale van de Conference League haalde, voor haar persoonlijk 'een beetje een sprookje' was. De inmiddels 24-jarige Vahle debuteerde dat jaar bij Veronica als verslaggever bij Europese wedstrijden en viel gelijk met haar neus in de boter.

"Voor mij was dat persoonlijk een beetje een sprookje omdat het mijn eerste seizoen verslaggeving was", blikt Vahle terug. "Er was een beetje tegen mij verteld: Zolang er een Nederlandse club in zit mag je verslag doen, maar op een gegeven moment is het een beetje klaar. Toen ging Feyenoord naar de finale en mocht ik in mijn eerste seizoen verslaggeving een Europese finale doen. Dat was voor mij een sprookje en ik denk dat dat voor Feyenoord ook een sprookje was."

Vahle beleefde haar vuurdoop tijdens het uitduel dat Feyenoord in de poulefase speelde bij Slavia Praag (2-2). "Ik stond daar in een hele grote winterjas en een muts op, het was ijs- en ijskoud", weet de verslaggever nog. Vahle merkte dat de successen van Feyenoord in het derde Europese clubtoernooi, dat dat seizoen voor het eerst gespeeld werd, de publieke opinie in Nederland behoorlijk beïnvloedden: "Mensen dachten: Wat moeten we van die comptitie verwachten? Ik denk niet dat de verwachtingen erg hoog waren. Maar toen kwam ineens Feyenoord, uiteindelijk bereikten ze de finale in Tirana. Toen dacht iedereen: Wauw, wat is die Conference League fantastisch. Ik merkte ook wel dat het in Nederland begon te leven en dat de Conference League ineens een ding werd."

Feyenoord kwalificeerde zich onder de dat seizoen nieuwe trainer Arne Slot via de voorrondes voor het hoofdtoernooi van de Conference League door af te rekenen met FC Drita, FC Luzern én IF Elfsborg. De Rotterdammers eindigden in het hoofdtoernooi vervolgens bovenaan in een poule met Maccabi Haifa, Slavia Praak en Union Berlin. In de knock-outfase rekende Feyenoord vervolgens af met achtereenvolgens Partizan Belgrado, (opnieuw) Slavia Praag en Olympique Marseille. De eindstrijd in de Albanese hoofdstad Tirana ging echter nipt verloren tegen het AS Roma van José Mourinho, dat door een doelpunt van Nicolò Zaniolo met 1-0 te sterk was.

