Feyenoord krijgt belangrijk nieuws uit ziekenboeg

komt steeds dichterbij zijn rentree op het veld bij Feyenoord. De aanvaller annex middenvelder geeft tegenover Feyenoord One een positieve update over zijn herstel.

Stengs ontbreekt al bijna drie maanden bij Feyenoord. De linkspoot hield een blessure over aanhet duel tegen Sparta in de derde speelronde van het Eredivisieseizoen. Stengs moest geopereerd worden en het herstel van bijna negen weken zit er nu bijna op, zo laat hij weten.

“Het gaat heel goed, ik train weer volledig mee met het team”, begint de creatieveling. “Ik voel me steeds fitter, maar natuurlijk moet er nog wel wat bij. Ik heb nog geen wedstrijd gespeeld, maar met mijn knie gaat het in ieder geval goed”, vervolgt Stengs.

Rentree Stengs is in zicht

De rentree van de aanvaller is in zicht. Tijdens de revalidatie verscheen Stengs regelmatig met een glimlach op het veld. “Die is er niet altijd natuurlijk. Ik probeer gewoon positief te blijven. Blessures zijn nooit leuk, maar ik heb er wel eens langer uitgelegen. Dan denk ik: wat zijn nu negen weken, in plaats van vijftien maanden? Daardoor ben ik, op een paar dagen na, vrolijk tijdens zo’n revalidatie”, sluit de vleugelspeler af.

