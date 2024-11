Feyenoorder krijgt enorme uitbrander: 'Belachelijk, hij raakt al 1,5 jaar geen bal'

RTV Rijnmond-analist Harry van der Laan begrijpt helemaal niets van de opmerkelijke manier van juichen van Feyenoord-middenvelder . Van der Laan vindt het een compleet misplaatste actie van de voetballer uit Algerije, die gram haalde na het maken van een doelpunt voor Feyenoord in Almere.

"Het was een belachelijke actie van Zerrouki. Ook bij supporters is dit heel slecht gevallen, heb ik gezien. Hij is al het gevoel van realiteit kwijt", begint Van der Laan in het programma FC Rijnmond: "Hij heeft anderhalf jaar lang geen bal geraakt. Tegen Almere City - we hebben het niet over Ajax - heeft hij dan een aardige wedstrijd gespeeld met een goal en dat is het dan. Dan gaan we zeggen dat iedereen zijn mond moet houden", doelt Van der Laan op de uitspraken van Zerrouki na afloop bij NOS “In Nederland zijn we er heel goed in om alleen maar negatief te praten en iedereen naar beneden te halen", zei de Feyenoorder onder meer.

"Dat is helemaal niet waar", reageert Van der Laan op de teksten van de oud-speler van FC Twente: "Spelers die het goed doen hebben we ook bewierookt, zoals David Hancko en Gernot Trauner. Dat wordt ook gezegd. Het is totale onzin. Hij geeft een heel slecht signaal af aan de supporters. Hij is alleen maar negatief in beeld geweest met hele slechte wedstrijden waarin hij te langzaam is en leek alsof hij het niveau niet aan kon."

Dennis Kranenburg, Feyenoord-watcher namens de regionale omroep, kan zich wel vinden in de woorden van zijn collega. Het juichen van Zerrouki vond hij ook opvallend: "Als je nu goed speelt tegen, met alle respect Almere City, dan moet je niet dit soort dingen gaan doen. Tuurlijk speelde hij goed, maar het is wel tegen Almere City. Als hij goed speelt krijgt hij positieve geluiden, maar het is nu anderhalf jaar wat we niet van hem hadden verwacht."