Priske zag vingertje Zerrouki niet: ‘Misschien was het wel voor mij’

Feyenoord-trainer Brian Priske heeft niet gezien dat zijn doelpunt tegen Almere City vierde door zijn wijsvinger voor zijn lippen te houden. Nadat hem dit wordt verteld, geeft hij lachend aan dat het misschien wel richting hem bedoeld was.

Feyenoord wist zondagmiddag met 1-4 te winnen op bezoek bij Almere City. Met name de tweede treffer van de Rotterdammers, van Zerrouki, maakte tongen los. De Algerijn vierde zijn treffer door zijn wijsvinger tegen zijn lippen aan te leggen, als reactie op de forse kritiek die hij krijgt sinds zijn transfer van FC Twente naar Feyenoord in 2023.

Na afloop van de wedstrijd wordt Priske op de persconferentie naar het moment gevraagd. “Sorry, ik heb het niet gezien”, geeft de trainer aan wanneer hij de vraag krijgt wat hij van de manier van juichen vond. Wanneer iemand in de zaal voordoet wat Zerrouki deed, reageert de trainer luchtig. “Ik was gewoon blij voor hem dat hij scoorde. Ik weet het niet, misschien was het wel voor mij”, eindigt hij zijn antwoord met een knipoog.

Dennis van Eersel brengt het moment nog ter sprake bij Rijnmond. “Misschien was die wel voor Brian Priske bedoeld”, stelt de verslaggever. “Hier hintte de trainer, met een kwinkslag, ook op tijdens de persconferentie”, geeft hij aan.

