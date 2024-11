Priske moet basisspeler voorlopig missen: ‘Verwacht niet dat hij voor kerst in actie komt’

staat voorlopig aan de kant bij Feyenoord, zo stelt Brian Priske na afloop van de overwinning op Almere City (1-4). De trainer maakte vrijdag al duidelijk dat de blessure van de buitenspeler wat serieuzer is en hij geeft nu aan dat hij niet weet of Osman dit kalenderjaar nog in actie gaat komen.

Feyenoord heeft met flink wat blessures te maken dit seizoen. Hoewel het aantal wedstrijden ongeveer gelijk is aan de seizoenen ervoor, weet Priske hier wel een verklaring voor te vinden. “Ik heb het al een aantal keren gezegd, maar het komt door de voorbereiding”, begint de trainer op de persconferentie na afloop van de wedstrijd. “Vervolgens kwamen er een aantal spelers pas heel laat, die aan het begin van het seizoen wat blessures opliepen. Zij zullen dus altijd een beetje achterlopen.”

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Priske krijgt op zijn kop van De Wolf: ‘Moet naar John luisteren’

“Ik heb eerder al aangegeven dat we elf nieuwe spelers hebben gehaald. Daarvan hebben er zeven blessures gehad”, gaat Priske verder. “Dat is heel veel.” Volgens de trainer moest hij daardoor meer beroep doen op anderen in de selectie. “Maar het is normaal. Het risico op blessures bij spelers bij een nieuwe club is heel hoog.” Dat komt doordat spelers die al even bij de club spelen gewend zijn aan de omgeving en de trainingen. “Maar bij een nieuwe speler is het risico hoger door de training, een nieuwe trainer, een nieuwe speelwijze, nieuwe manier van trainen in de gym, een nieuwe omgeving, een nieuwe stad en een nieuw land. Dat zijn heel veel veranderingen.” Blessures bij zeven van de elf aanwinsten is erg veel, zo ziet Priske. “Dat heeft een impact op de rest van de groep.”

LEES OOK: Feyenoord-debutant Zépiqueno Redmond vertelt waar zijn voornaam vandaan komt

Osman langer aan de kant

Een van de aanwinsten van Feyenoord die momenteel met een blessure kampt, is Osman. De trainer gaf vrijdag al aan dat de blessure van de Ghanees serieus is, alhoewel hij zelf betwist dat hij deze woorden heeft gebruikt. “Als ik aan een serieuze blessure denk, denk ik aan zes tot negen maanden”, legt hij uit. “Met Osman kan ik geen beloftes doen, maar ik verwacht dat het zeker niet zo lang zal duren. Maar hij ligt er de komende weken wel uit. Of hij nog voor de kerst in actie kan komen, zullen we moeten afwachten.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Feyenoord kampte al met 19 blessures, hoe doen PSV en Ajax het?

Kopzorgen voor trainer Brian Priske van Feyenoord. Hoe verhouden de blessures in Rotterdam zich tot die bij Ajax en PSV?