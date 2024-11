Ryan Flamingo doet gevaarlijke uitspraak over PSV: 'Een topploeg...'

PSV staat weer even met beide benen op de grond, na het verlies uit bij Ajax (3-2). Dinsdag staat het volgende belangrijke duel alweer op het programma, als Girona op bezoek komt. is niet bang voor de Spanjaarden.

De verdediger, die afgelopen zomer overkwam van FC Utrecht, is blij om enkele dagen na het verlies tegen Ajax weer te kunnen spelen. "Snel weer spelen is dan fijn", vertelt Flamingo aan Voetbal International. "Verliezen was even wennen nadat we tien duels hadden gewonnen. Het zit de dag erna nog in je hoofd en je merkt dat iedereen nog even down is."

Artikel gaat verder onder video

Aangezien er alweer snel een Champions League-duel op het programma staat, kon de ploeg van Peter Bosz niet te lang stilstaan bij het verlies in Amsterdam. "Daarna ging de knop om en de focus op Girona. We moeten door, we voelen dat we moeten presteren." Een nieuwe uitglijder van PSV lijkt voor Flamingo onmogelijk. "Een topploeg verliest ook nooit twee keer achter elkaar."

LEES OOK: De Mos benoemt pijnlijk verschil tussen PSV en Ajax

De 21-jarige centrale verdediger annex verdedigende middenvelder ziet PSV als de favoriet dinsdag. "Ik heb ze (Girona, red.) zien voetballen tegen Feyenoord en Paris Saint-Germain. Het is een goed team dat goed kan voetballen. Het wordt sowieso een lastige pot. Maar als wij er morgen honderd procent staan, zijn wij de betere ploeg. Ik zie daarom zeker kansen voor ons, wij horen deze wedstrijd te winnen."

Verliest een topploeg nooit twee wedstrijden achter elkaar? Laden... 30.8% Nee, Ryan Flamingo heeft gelijk. 69.2% Jawel, dat kan wel eens gebeuren. 130 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Bosz ziedend na nederlaag tegen Ajax: ‘Wat een geouwehoer, onzin!’

Peter Bosz is niet blij wanneer hij in gesprek met de NOS een vraag krijgt over de wedstrijd van PSV tegen Ajax.