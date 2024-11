Flashscore Team van de Week: tweetal van Ajax na zege op PSV, NEC hofleverancier na ruime overwinning

NEC Nijmegen heeft afgelopen zondag met ruime cijfers gewonnen van FC Groningen (6-0) en dat was voor de club uit de Keizerstad zelfs de grootste zege in de Eredivisie sinds 1976. Het mag dan ook geen verrassing heten dat de ploeg van Rogier Meijer ditmaal de hofleverancier is van het Flashscore Team van de Week.

Fabian de Keijzer (Heracles Almelo), 7,4

Heracles won afgelopen weekend voor de eerste keer dit seizoen zonder een tegendoelpunt te incasseren en dat leverde sluitpost Fabian de Keijzer een plek in het Team van de Week op. De 24-jarige doelman verrichtte vier reddingen in de 2-0 overwinning op NAC Breda.

Liam van Gelderen (RKC Waalwijk), 8,1

De rechterflank van RKC speelde een grote rol in de eerste competitiezege van de jaargang. Rechtsback Liam van Gelderen was niet direct betrokken bij een doelpunt, maar was zowel met als zonder bal een cruciale schakel bij de thuisploeg. Zo heeft hij bijvoorbeeld acht keer de bal teruggewonnen en zeven keer uitverdedigd.

Mike van der Hoorn (FC Utrecht), 8,2

Mike van der Hoorn bleek zondag niet voor de eerste keer dit jaar een rots in de branding in de achterhoede van de Domstedelingen. De ervaren verdediger beloonde zijn sterke optreden in de 1-4 overwinning op Sparta met een doelpunt in de extra tijd.

Philippe Sandler (NEC), 7,9

Philippe Sandler verscheen pas voor de tweede keer dit seizoen aan de aftrap voor NEC en werd bij rust alweer vervangen, maar zijn impact was direct zichtbaar. Zijn rust aan de bal en vermogen om een linie te passeren luidde de grootste Eredivisie-overwinning van NEC in sinds 1976.

Brian De Keersmaecker (Heracles Almelo), 8,8

Brian De Keersmaecker was de grote man in de overwinning van Heracles op NAC Breda. De Belgische aanvoerder nam beide doelpunten voor zijn rekening en voerde ook zijn verdedigende taken goed uit.

Vito van Crooij (NEC), 9,5

Vito van Crooij is de Speler van de Week geworden met een beoordeling van 9,5. De zomeraanwinst van NEC verscheen voor de derde keer op rij aan de aftrap en was (in)direct betrokken bij de eerste vier doelpunten van zijn ploeg tegen Groningen. In eerste instantie dwong hij een penalty af, vervolgens leverde hij twee assists en na rust deed hij zelf een duit in het zakje.

Kian Fitz-Jim (Ajax), 8,2

Ajax werd afgelopen zaterdag de eerste club die punten van PSV af wist te snoepen in de Eredivisie en dat kwam niet in de laatste plaats door een ijzersterk optreden van middenvelder Kian Fitz-Jim. De jongeling kwam tot scoren, won veel duels op het middenveld en zag 92% van zijn passes aankomen bij een ploeggenoot.

Loreintz Rosier (Fortuna Sittard), 8,9

De wedstrijd tussen Fortuna Sittard en sc Heerenveen was nog geen tien minuten bezig toen Loreintz Rosier de thuisploeg op voorsprong kopte en ruim een kwartier voor tijd bepaalde hij de eindstand hoogstpersoonlijk op 3-0. Het feit dat Heerenveen niet tot scoren kwam, is ook voor een deel op zijn conto te schrijven, aangezien hij een vrij defensieve rol bekleedde tegen de ploeg van Robin van Persie.

Silvester van der Water (RKC Waalwijk), 8,2

Niet iedereen heeft de halve omhaal van Silvester van der Water optimaal kunnen waarnemen door de mist die over het veld hing in Waalwijk, maar dat doet niets af aan de schoonheid van de treffer die RKC aan de eerste overwinning van het seizoen hielp.

Koki Ogawa (NEC), 9,2

De spits van het Team van de Week speelde afgelopen zondag wederom een thuiswedstrijd in het Goffertstadion. De Japanner, die midweeks al tweemaal scoorde in de bekerwedstrijd tegen PEC Zwolle, was tegen Groningen andermaal goed voor twee goals en leverde de assist bij de 4-0 van ploeggenoot Van Crooij.

Mika Godts (Ajax), 8,7

En last but not least: de enige speler van het elftal die dit weekend op de bank begon: Mika Godts. De Belgische invaller was een plaag voor de Eindhovense defensie, won al zijn zes persoonlijke duels en was zelfs verantwoordelijk voor het winnende doelpunt in de topper.

De beoordelingen van Flashscore komen onafhankelijk van FCUpdate tot stand.

© Flashscore

