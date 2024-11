Forse tegenslag voor Bosz: zomeraanwinst PSV maanden uitgeschakeld

Peter Bosz kan de komende maanden bij PSV geen beroep doen op zomeraanwinst , zo meldt het Eindhovens Dagblad. De van Excelsior overgekomen vleugelspeler heeft op het trainingsveld een enkelwetsuur opgelopen.

Driouech (22) zag in de winterstop van het voorbije seizoen een overgang naar Eindhoven in het water vallen, maar kreeg afgelopen zomer alsnog zijn gewenste transfe. PSV telde 3,5 miljoen euro neer om de buitenspeler op te pikken in Kralingen. Bosz gebruikt zijn zomeraanwinst vooralsnog louter als invaller. In de dertien wedstrijden waarin Driouech van de bank mocht komen, was de jeugdinternational van Marokko goed voor drie goals en twee assists.

Afgelopen woensdag behoorde Driouech al niet tot de wedstrijdselectie van PSV voor het thuisduel met Shakthar Donetsk in de Champions League, waarin de Eindhovenaren in een knotsgekke slotfase een 0-2 achterstand ombogen in een 3-2 overwinning. Bosz meldde voorafgaand aan al dat Driouech er vanwege een kwetsuur niet bij was, maar naar nu blijkt zit de buitenspeler voorlopig dus in de lappenmand. "Enorm vervelend, maar dit soort risico's horen ook bij ons vak", reageert de aanvaller zelf tegenover bovengenoemde krant. "Ik ga alles op alles zetten om sterker terug te keren", aldus Driouech.

Het wegvallen van Driouech komt voor PSV op een ongelukkig moment. Hirving Lozano is weliswaar net terug van de blessure die hem sinds september aan de kant hield, maar verkast in de winterstop naar San Diego FC in de Amerikaanse MLS. Bosz heeft met Noa Lang, Johan Bakayoko en Ivan Perisic nog drie andere buitenspelers tot zijn beschikking, maar laatstgenoemde kon niet tijdig worden ingeschreven voor de Champions League. De multifunctionele Malik Tillman kan eventueel ook op de flanken uit de voeten, maar de Amerikaan bewijst momenteel zijn waarde vooral als middenvelder. De kans lijkt dus aanwezig dat PSV in de winter de transfermarkt op zal gaan om een extra vleugelspeler aan te trekken

