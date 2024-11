Earnest Stewart geeft na onderhandelingen definitieve duidelijkheid over toekomst PSV'er

Earnest Stewart ziet niet langer bij PSV blijven. De centrale verdediger, die afgelopen zomer dichtbij een overstap naar Brighton & Hove Albion was, gaf zelf onlangs al aan uit Eindhoven te willen vertrekken. De onderhandelingen van PSV met de Fransman bevestigen deze wens.

Tijdens de Rood Wit Podcast wordt Stewart gevraagd naar de onderhandelingen met enkele van de PSV-spelers. De technisch directeur begint zelf gelijk over Boscagli. "Met hem is het spaak gelopen. Rond november/december vorig jaar hebben we de eerste gesprekken gehad. Dat heeft niet geleid tot het gewenste resultaat."

Toch hoopt Stewart stiekem nog op een langer verblijf van Boscagli bij PSV. "Je moet de deur nooit helemaal dichtgooien, maar op dit moment lijkt het niet te gaan gebeuren. Ollie wil de volgende stap in zijn carrière maken en we hebben tot niet zo lang geleden geprobeerd om het te verlengen. Op dit moment gaat dat niet lukken."

De nu 27-jarige Boscagli speelt sinds 2019 voor PSV, dat hem overnam van OGC Nice. Aankomende zomer loopt zijn contract af, waardoor hij transfervrij de deur uit zal lopen. Willen de Eindhovenaren nog iets van geld zien, dan moet de verdediger in de wintertransferperiode verkocht worden.

