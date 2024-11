Boscagli duidelijk over vertrekwens bij PSV: 'Dat is ook niet goed voor mijn toekomst'

gaat in een interview met Voetbal International uitgebreid in op zijn vertrekwens bij PSV. De regerend kampioen van Nederland wenste afgelopen zomer niet mee te werken aan een overstap van de Franse verdediger naar Brighton & Hove Albion, waardoor Boscagli komende zomer transfervrij op zoek lijkt te kunnen gaan naar een nieuwe werkgever.

Het contract van Boscagli (27) loopt komende zomer af, pogingen van PSV om zijn verbintenis te verlengen liepen tot op heden op niets uit. Brighton hoopte daar afgelopen zomer van te kunnen profiteren, maar de Eindhovenaren hielden hun poot stijf. Boscagli was teleurgesteld, maar zette de knop snel om en is ook dit seizoen een van de uitblinkers in het elftal van trainer Peter Bosz: "Ik ben mentaal heel sterk", zegt de Fransman. "Er zijn twee manieren hoe ik had kunnen reageren nadat de club me niet naar Brighton had laten gaan. Ik had kunnen zeggen: Fuck off, ik moet en ik zal weg en ik zeg tegen de coach dat ik niet meer gemotiveerd ben te spelen. Maar zo ben ik niet. Als een deal niet lukt, geef ik alles voor de club waarvoor ik speel", aldus Boscagli.

Boscagli onthult dat hij 'haast elke dag' op het kantoor van Bosz zat in de periode dat de transferperikelen speelden. "Hij wist dat ik wilde gaan, maar ik zei hem dat, totdat de deal rond was of niet door zou gaan, ik alles voor het team zou geven. Ik ben een eerlijk mens. Het zit niet in me de boel te saboteren. Is ook niet goed voor mijn toekomst", zegt de verdediger. Desgevraagd zegt Boscagli ook begrip te kunnen opbrengen voor het standpunt van technisch directeur Earnest Stewart, die het laatste woord heeft over uitgaande transfers: "Voor mij stonden alle seinen op groen. Maar ze hebben me laten zien dat ik heel belangrijk voor de club ben. Dat waardeer ik ook en de directie moet aan PSV denken."

Het weekblad vraagt vervolgens of het volledig zeker is dat Boscagli gaat vertrekken uit Eindhoven. Dat blijkt niet het geval: "Voor mij is het te vroeg daar compleet duidelijkheid over te geven." Een winters vertrek heeft in ieder geval niet zijn voorkeur: "Alleen als er iets heel erg geks gebeurt waar de club en ik geen nee tegen kunnen zeggen. Maar het gaat nu zo goed, dat wil ik doorzetten en belonen met prijzen."

'Mourinho wil toeslaan bij PSV, Fenerbahçe bereidt bod van 10 miljoen euro voor'

In Turkije duikt dinsdagochtend het gerucht op dat Boscagli op de radar van Fenerbahçe is verschenen. Trainer José Mourinho zou volgens Sabah persoonlijk hebben aangedrongen op de komst van de Fransman. Fenerbahçe zou daarom een bod ter hoogte van tien miljoen euro bij PSV willen neerleggen, dat door bonussen verder op zou kunnen lopen. Of Fener in de toekomstplannen van Boscagli past, valt nog te bezien. "Ik kijk naar welke club het beste bij me past. Hoe het team speelt", zegt de verdediger zelf tegen VI. "Ik moet in het team en in de filosofie van de trainer passen. Ik wil het liefst in een aanvallende ploeg spelen. We hebben nog tijd om over alle opties na te denken. Maar als ik vertrek, moet ik een nieuw PSV vinden in het buitenland, haha…", aldus Boscagli.

