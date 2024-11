Gertjan Verbeek was clubwatcher spuugzat: ‘Toen had meneer geen vragen meer’

Gertjan Verbeek was in zijn tijd als trainer van FC Twente op een gegeven moment helemaal klaar met clubwatcher Leon ten Voorde van De Twentsche Courant Tubantia. Verbeek was in het degradatiejaar van FC Twente kortstondig trainer van de Tukkers, maar besloot na een belletje van toenmalig directeur Jan van Halst om te stoppen met de gebruikelijke perspraatjes.

Bij Voetbaltijd wordt ingegaan op de rol van de media inzake het onder druk zetten van trainers of het ophemelen van trainers. “Als de pers op de man wil spelen, en dat heb jij heb hier ook meegemaakt, als ze dat willen en ze denken: die man willen we zagen, die gaat eruit. Dan hebben ze wel een aardige invloed hoor. Pas op”, reageert oud-zaakwaarnemer René Wagelaar bij Voetbaltijd op 1Twente.

Artikel gaat verder onder video

“Je wordt altijd in de verdediging gedwongen”, reageert Verbeek. “Daar heb je eigenlijk helemaal geen zin in. Op het moment dat je de aanval kiest, vallen daar ook weer allemaal mensen over. Er valt niks te winnen”, beseft de oefenmeester, waarna Wagelaar stelt dat het ‘heel makkelijk’ is voor de pers. “Ten Voorde van de Tubantia, die gaat op de man als hij je niet mag. Dan ga je eraan als de prestaties tegenvallen. Dat is ook gewoon het schoothondje van de Fred Rutten-clan, zo noem ik hem altijd."

LEES OOK: Gertjan Verbeek haalt uit naar Eredivisie-directeur: 'Schaamteloos, hij staat gewoon te liegen'

Vervolgens komt Verbeek met een anekdote uit zijn tijd bij FC Twente. “Bij FC Twente kreeg ik na een persconferentie op vrijdagmiddag altijd Jan van Halst na een uur aan de lijn: wat heb je nou weer gezegd? Ik zei: hoezo? Dan had hij alleen de kop van het artikel gelezen, en dan zei ik: zo is het helemaal niet gegaan."

Verbeek wilde persconferentie op laten nemen

De gewezen oefenmeester besloot daarop maatregelen te nemen. “We zaten altijd aan tafel met allemaal journalisten en dan werd er een uur lang in een gezellige sfeer gesproken. Kopje koffie erbij. Ik zei: oké, doen we niet meer, ik ga achter de tafel zitten, we nemen het op en zetten de hele persconferentie op de website. Dan kan iedereen zien wat ik heb gezegd. Dan kan het ook niet verdraaid worden."

LEES OOK: Verbeek waarschuwt Ajax: ‘Daarmee onderstreep je geen titelkandidaat te zijn’

"Toen had meneer Ten Voorde geen vragen meer", weet Verbeek zich te herinneren. “Toen was er een persconferentie: geen vragen. Ik hield mijn verhaal en daarna was nog maar een enkeling die nog een vraag stelde. Maar Ten Voorde stelde mij geen vraag meer."

Clubwatchers moeten eerder vervangen worden

Wat betreft clubwatchers is Wagelaar duidelijk: ze zitten er, in het geval van FC Twente, te lang. “Hij zit al zo lang op de club. Na vijf jaar moet zo'n clubwatcher weg zijn. Minstens. Na vier, vijf jaar. Het wordt veel te eigen, veel te bekend. Er lopen interne belangen, wat ze zien, wat ze horen. Allemaal andere belangen. In jouw geval, ja Van Halst had eerder in moeten grijpen. Op zo’n moment had hij moeten zeggen: zo doen we het. Hij had er ook voor moeten gaan staan. Dan was jij ook eerder gered”, besluit Wagelaar.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Tijmen van Wissing haalt uit: ‘Als ze daar aan beginnen, werkelijk een grove schande’

De roep om deze wissel bij FC Twente is 'de grootste gotspe die ik de laatste drie jaar heb meegemaakt', zegt de journalist van RTV Oost.