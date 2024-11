Evert Linthorst wil stap hogerop en solliciteert openlijk bij twee Eredivisie-clubs

Go Ahead Eagles-middenvelder hoopt een stap naar een grotere club te kunnen maken, zo geeft hij maandagavond aan in gesprek met regionale omroep L1. De 24-jarige speler van Go Ahead Eagles hoopt in Nederland te kunnen blijven voetballen.

In het sportprogramma Tafel Voetbal van de Limburgse regionale omroep L1 gaat Linthorst, oud-speler van VVV-Venlo, in op zijn toekomst. De middenvelder van Go Ahead is eerlijk over zijn ambities: "Het is nu al mijn derde seizoen en ik heb het ontzettend naar mijn zin. Ik probeer natuurlijk wel verder te denken. Ik zou graag een stap maken, het liefst binnen Nederland", legt de middenvelder van de Deventenaren uit.

Linthorst vervolgt: "Italië, Duitsland of Engeland lijkt mij ook heel gaaf. Ik hoop op een nieuw avontuur en een volgende stap. Ik zeg altijd: FC Twente en AZ, dat lijken mij mooie clubs", geeft Linthorst aan als er gevraagd wordt naar een mogelijke vervolgbestemming voor de geboren Venlonaar: "Dan zal ik nog wel bepalender moeten worden in mijn rol. Anders wordt het het buitenland. In Italië slagen veel Nederlanders, dus dat lijkt mij ook wel mooi."

