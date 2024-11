Go Ahead veert op: wederom gelijkspel in IJsselderby

Go Ahead Eagles heeft na een 0-2 ruststand toch nog een punt gepakt in de IJsselderby tegen PEC Zwolle; 2-2. Beide clubs waren één helft de bovenliggende partij, wat het gelijkspel rechtvaardigde. Zowel Go Ahead als PEC wist zijn laatste drie competitiewedstrijden niet te winnen. De IJsselderby eindigde ook voor de derde keer op een rij in een gelijkspel.

De IJsselderby is voor zowel Go Ahead Eagles en PEC Zwolle de wedstrijd van het jaar. Laatste trainingen worden drukker bezocht met gezang en vuurwerk. Dat allemaal om de spelers nog maar eens duidelijk te maken dat verliezen geen optie is. Alle (teleurstellende) resultaten in de voorafgaande wedstrijden tellen niet meer mee. Zo kon PEC Zwolle de late bekeruitschakeling tegen NEC eerder deze week naar de vergetelheid spelen. Go Ahead Eagles verloor de laatste thuiswedstrijd tegen Feyenoord met 1-5 en pakte vorige week een laat punt bij AZ (2-2 na een 2-0 achterstand).

PEC opende sterk en kwam via Davy van den Berg en Jamiro Monteiro op een zeer verdiende 0-2 voorsprong. Go Ahead Eagles kwam maar niet in het spel, dit tot groot ongenoegen van het thuispubliek. Juist op het moment dat Go Ahead er wat beter in leek te komen werd de wedstrijd kort voor rust onderbroken nadat er op de tribune rookbommen werden afgestoken en beide supportersgroepen onrustig werden. De tijdelijke onderbreking leidde de aandacht wat af van de zwakke eerste helft van de thuisclub, dat er ook in het restant van deel één niet in slaagde om echt iets af te dwingen.

De tweede helft kreeg voor Go Ahead Eagles de gewenste start. Via Oliver Edvardsen werd het direct 1-2. Het thuispubliek was nog niet uitgejuicht of de 1-3 lag al in het Deventer doel. Dylan Vente schoot raak op aangeven van Sherel Floranus. De Go Ahead-supporters konden toch weer feestvieren, want de aangever bleek na drie minuten kijken door VAR van dienst Ingmar Oostrom en zijn assistenten buitenspel te staan. Ondanks de vreugde stonden de Eagles nog steeds achter. Zwolle liet zich niet zomaar van de wijs brengen. De gastheren voerden de druk op. Zwolle-goalie Jasper Schendelaar, tegen NEC nog blunderend, hield zijn ploeg met een paar fantastische reddingen op de been. Even later was het toch gelijk toen Enric Llansana ongehinderd mocht aanleggen van afstand. Het spel werd steeds meer een duel van passie en inzet van Go Ahead tegen het georganiseerde voetbal van PEC. Ondanks de goede wil zat er voor Go Ahead Eagles niet echt meer in, al kopte Nauber in de extra tijd van dichtbij nog wel naast. Zwolle was ook niet meer bij machte om nog vol voor de winst te gaan.

Door het gelijkspel handhaaft Go Ahead Eagles zich in de subtop van de Eredivisie terwijl PEC Zwolle in de gevarenzone blijft bivakkeren.

Volgende week speelt Go Ahead Eagles de uitwedstrijd bij het geplaagde SC Heerenveen waarna er weer een interland-break volgt. Zwolle komt op eigen veld nog in actie tegen goed presterende Fortuna Sittard.