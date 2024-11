Onwaarschijnlijke beelden: Hakim Ziyech met misser van het seizoen

heeft zaterdagmiddag voor absolute ongeloof gezorgd tijdens de wedstrijd tussen Bodrum en Galatasaray. De oud-Ajacied kwam na ruim een uur voetbal binnen de lijnen, maar haalde een niet te missen kans op onwaarschijnlijke wijze om zeep.

Ziyech begon zaterdag andermaal op de reservebank bij de koploper van de Turkse competitie. Vlak nadat Michy Batshuayi Gala op 0-1 had gebracht, viel de Marokkaan in. Na slechts drie minuten kon Ziyech zijn invalbeurt al bekronen met een goal.

Victor Osimhen brak uit en verscheen een op een met de doelman. De spits zag Ziyech in zijn ooghoeken vrijstaan voor een leeg doel, en passte de bal af. Ziyech ontving de bal, maar jaagde hem op onwaarschijnlijke wijze de tribune in. De gigantische misser van de Marokkaan had – gelukkig voor hem – geen gevolgen voor de einduitslag. Galatasaray won met 0-1 en komt op 34 punten in de Süper Lig.

Bekijk hieronder de bizarre misser van Ziyech:

Osimhen'in şu hırsına bak yüzüne darbe alıyor devam ediyor ziyech'e servis yapıyor fark yaratıyorpic.twitter.com/2WMCsj8KuT — GannicuS  (@galacuss) November 23, 2024

