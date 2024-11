Hélène Hendriks overspoeld met haatreacties na opmerkingen over oud-speler van Ajax

Hélène Hendriks onthult vrijdagavond in Vandaag Inside dat ze online een karrenvracht aan haatberichten over zich heen heeft gekregen nadat zij zich twee weken geleden uitsprak over . De voetballer van Galatasaray had zich op Instagram uitgelaten over de rellen in Amsterdam rond de wedstrijd tussen Maccabi tel Aviv en Ajax en zichzelf daarmee - in de woorden van Johan Derksen - 'voor lul gezet', een kwalificatie waarmee Hendriks het volledig eens was.

Ziyech plaatste beelden van de ongeregeldheden in Amsterdam op Instagram en schreef daarbij de tekst: "Als het geen vrouwen en kinderen zijn rennen ze weg", wat tot een storm van kritiek leidde, onder meer van Maccabi-aanvaller en oud-PSV'er Eran Zahavi. Derksen deed een duit in het zakje: "Hij moet zich in eigen kringen laten horen en de taal vertolken wat er leeft in zijn eigen kringen. En dan zet hij zichzelf voor lul", sprak De Snor destijds.

Hendriks sloot zich daar volmondig bij aan: "Ik kijk er exact hetzelfde naar. Hij moet zich realiseren, en dat doet hij ongetwijfeld ook wel, dat hij een soort van, en misschien overdrijf ik wel, een Cruijff voor de Marokkaanse jongeren is. Zo moet je hem zien. Hij is groot, hij is een held en dit is eigenlijk alleen maar aanmoedigen van wat er gebeurd is en verder provoceren. Daar schieten we geen reet mee op, dus ik vind dat dat echt heel kwalijk is", sprak de presentatrice klare taal.

Twee weken later onthult Hendriks dat haar inbox na afloop van de bewuste uitzending ontplofte: "Je wordt heel snel in een hoek gezet. Twee weken geleden stelde jij een vraag over Ziyech, daar gaf ik volgens mij een heel normaal antwoord op, in mijn beleving. Maar vervolgens meteen in de inbox: alleen maar mensen met racist, hoer, slet... dat krijg je." Hendriks vervolgt: "Het maakt niet meer uit wat je zegt, want er wordt meteen een stempel op gedrukt, een label op gezet en er wordt een hoek in gedrukt." Derksen adviseert: "Je kunt er ook gewoon schijt aan hebben, en dat hebben wij ook wel een beetje." Hendriks beaamt: "Ik heb daar schijt aan, het maakt me ook niet zoveel uit. Ik zie dat en ik delete het, dus het geeft niet", aldus de presentatrice.

