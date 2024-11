ESPN-analist wordt verrassend genoemd als opvolger van Johan Derksen

Henk van Stee is van mening dat Hugo Borst de ideale opvolger zou zijn van Johan Derksen in het programma Vandaag Inside. De technisch directeur denkt dat de voetbalanalist een ideale kandidaat is om Derksen op te volgen, als het boegbeeld van Vandaag Inside besluit te stoppen.

In de podcast Sparta Naar Voren van RTV Rijnmond komt Borst ter sprake gezien zijn band met Sparta. Van Stee is een vriend van Borst en krijgt een vraag over de analist, waarna hij met een lovend betoog komt: "Hugo is uitgesproken. Hij is een columnist en ik denk dat als Johan Derksen vertrekt bij Vandaag Inside, hij die plaats over gaat nemen", geeft Van Stee vervolgens aan.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Derksen: ‘Oranje liet zien waarom ze normaal op de bank zitten’

De voormalig technisch directeur van Sparta heeft het vermoeden dat Borst een soortgelijk effect als Derksen teweeg kan brengen met mensen: "Hugo is daar uitermate geschikt voor. Het is iemand die heel spraakmakend is. Elke ochtend bij de kop koffie denk je dan: wat een sukkel, wat lult hij nou?", zegt Van Stee, die Borst daarom juist geschikt lijkt te vinden voor een programma als Vandaag Inside.

Borst schrijft tegenwoordig voor het Algemeen Dagblad als columnist, maar schuift in de weekenden ook regelmatig aan bij ESPN voor analyses. Daarnaast is Borst te horen bij NOS Langs de Lijn. Vorig jaar was de Sparta-supporter zo nu en dan te gast in het programma Veronica Offside van Wilfred Genee, maar de stekker is vanwege tegenvallende kijkcijfers uit deze talkshow getrokken.

Vind jij dat Hugo Borst een goede opvolger zou zijn voor Johan Derksen bij Vandaag Inside? Laden... 26.5% Ja, absoluut 30.1% Nee, ik vind hem daar niet passen 43.3% Het programma moet stoppen als Derksen vertrekt 1002 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Vandaag Inside dreigt te stoppen: op deze dag vindt de laatste uitzending plaats

De toekomst van Vandaag Inside is nog altijd ongewis.