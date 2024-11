Hedwiges Maduro verbaast met opmerking tegen Hans Kraay: 'Sorry, maar dit gaat niet op'

Hedwiges Maduro heeft zondagavond voor ietwat verbazing gezorgd met een uitspraak over het spel van zijn ploeg. De coach van de Almeerders kwam na de nederlaag bij hekkensluiter RKC Waalwijk tot de conclusie dat zijn ploeg best veel goed heeft gedaan, maar dat spreken de analisten van ESPN tegen.

Na afloop van de 2-0 nederlaag van Almere City in Flevoland stond Maduro ESPN-verslaggever Hans Kraay junior te woord: "De kijker ziet het misschien niet zo snel, maar we hebben best veel dingen goed gedaan", zei Maduro onder meer. Hij ontving vervolgens direct een tegenreactie van Kraay: "Ik heb dat niet gezien, hoor", gaf de verslaggever van ESPN eerlijk aan over het spel van de Flevolanders.

Analist Kees Luijckx kreeg vervolgens van verslaggever Sinclair Bischop de vraag of het klopt dat Almere City best wel goede dingen heeft gedaan in Brabant: "Nee. Ik beoordeel Almere City als een club uit de Eredivisie. Dan is het niet goed als je de bal van een achterste naar een middenvelder speelt. Gebrek aan kwaliteit? Nee! RKC heeft minder kwaliteit en minder mogelijkheden om bepalende spelers te halen", zei Luijckx, die spelers als Thom Haye en Anas Tahiri als voorbeelden aanhaalt. "Gebrek aan kwaliteit, op basis van vandaag, dat gaat niet op. Sorry."