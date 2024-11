Hélène Hendriks gaat door het stof: 'Had nooit mogen gebeuren'

Hélène Hendriks heeft na afloop van de Champions League-wedstrijd tussen Feyenoord en Red Bull Salzburg namens Ziggo Sport excuses aangeboden. De betaalzender vertoonde voorafgaand aan de wedstrijd - tot grote ergernis van veel kijkers - reclame tijdens de minuut stilte voor de slachtoffers van de modderstromen in Spanje, in de regio-Valencia.

Gedurende de minuut, die door de UEFA bij alle wedstrijden in Europees verband in acht wordt gehouden, startte Ziggo doodleuk een reclameblok in. Veel kijkers beklaagden zich daarover op X: "Hebben jullie geen greintje wellevendheid in jullie botten?", vroeg een twitteraar zich bijvoorbeeld hardop af. "Schaamteloos, kansloos en ronduit gênant", meende een ander.

Ziggo blijkt niet doof voor de storm van kritiek, blijkt als Hendriks na een interview met Feyenoord-aanvoerder Quinten Timber het woord neemt. "We gaan er even tussenuit, maar niet voordat ik namens Ziggo Sport onze excuses heb aangeboden. Vlak voor aanvang van de wedstrijd werd er natuurlijk een minuut stilte gehouden voor die vreselijke ramp in Valencia. Door een technische fout werd een commerciële reclame ingestart. Dat had nooit mogen gebeuren, dus sorry daarvoor", aldus Hendriks.

